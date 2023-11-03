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Alperen Şengün tarihe geçti: Yeni bir rekor daha kırdı

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu. NBA Türkiye'nin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Alperen Şengün tarihe geçti: Yeni bir rekor daha kırdı

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu. NBA Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaştı ve Nikola Jokic'i geride bırakarak 500 asiste ulaşan en genç oyuncu oldu.

Alperen Şengün 21 yaş, 99 gün; Nikola Jokic 22 yaş, 40 gün. Evet, en genç" ifadeleri kullanıldı. Houston Rockets, önceki gece oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup etmeyi başarmıştı.

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