Abdullah Avcı’nın sürprizi var: Trabzonspor Fenerbahçe’ye ilk yenilgisini tattırmak istiyor!

PEPE 11'İ ZORLUYOR
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi birçok oyuncu formayı almak için büyük bir çaba gösteriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmek isteyen oyuncuların antrenman performansları artış gözlenirken forma savaşı içerisine giren isimler arasında Nicolas Pepe ön plana çıktı. Her geçen hafta form grafiğini artıran yıldız oyuncu antrenman performansıyla dikkat çekiyor. Pepe'nin performansından memnun olduğu öğrenilen Avcı'nın Pepe'yi 11'de oynatıp oynatmayacağına maç günü karar vereceği belirtildi. Fildişili yıldız şu ana kadar 2 Süper Lig maçında toplam 27 dakika şans buldu.
FIRTINA'YA BAKASETAS MÜJDESİ
Trabzonspor'un milli takımda sakatlanan Yunan yıldız Bakasetas'tan Bordo-Mavili kulübe iyi haber geldi. Dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalışan yıldız futbolcunun yarınki derbide forma giymesi bekleniyor. Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkan Yunan 10 numara söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bakasetas'ın Trabzonspor ile olan kontratı sezon sonu sona erecek.