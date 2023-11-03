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Abdullah Avcı'nın sürprizi var: Trabzonspor Fenerbahçe'ye ilk yenilgisini tattırmak istiyor!

Fenerbahçe’nin Antalya maçını izleyen Abdullah Avcı, rakibine ön alanda pres uygulayacak. Ezber bozup skor arayacak. Rakinin en çok zorlandığı maçı defalarca izledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Abdullah Avcı’nın sürprizi var: Trabzonspor Fenerbahçe’ye ilk yenilgisini tattırmak istiyor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi taktiğini belirledi. Bordo- Mavililer'in teknik patronu Fenerbahçe'nin bu sezon en çok zorlandığı maçlardan biri olan Antalyaspor mücadelesini defalarca izledi. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'un yaptığı gibi rakibine ön alanda baskı uygulayacak ve hataya zorlayacak.

Trabzonspor'un özellikle hücumcularının bu maçta daha hareketli olmasını isteyen Abdullah Avcı'nın Visca ve Abdülkadir Ömür ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ayrıca santrafor bölgesinde forma giyecek olan Paul Onuachu'dan daha çok mücadele etmesini isteyen Avcı'nın Becao ve Djiku'nun yokluğundan yararlanmak istiyor. Abdullah hocanın derbi maçla ilgili olarak oyuncularına, "Biz Trabzonspor'uz. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Fenerbahçe yenilmeyecek bir takım değil. Sadece her zamankinden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Biz yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Orada 3 puanı kazanacağımıza inanıyorum" dediği öğrenildi.

YÖNETİMDEN PRİM JESTİ
Trabzonspor yönetiminin Fenerbahçe maçı öncesinde oyunculara bir jest hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi. Maç öncesinde oyunculara bir özel prim belirlemeyi düşünmeyen yönetimin maçın kazanılması durumunda ise bir jest yapma düşüncesinde olduğu ve yönetim kurulunun bunu kendi içerisinde değerlendirdiği ifade edildi. Trabzonspor kulübünde hali hazırda normal maçlarla büyük maçlar arasında önemli bir prim farklılığı bulunuyor.



PEPE 11'İ ZORLUYOR
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi birçok oyuncu formayı almak için büyük bir çaba gösteriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmek isteyen oyuncuların antrenman performansları artış gözlenirken forma savaşı içerisine giren isimler arasında Nicolas Pepe ön plana çıktı. Her geçen hafta form grafiğini artıran yıldız oyuncu antrenman performansıyla dikkat çekiyor. Pepe'nin performansından memnun olduğu öğrenilen Avcı'nın Pepe'yi 11'de oynatıp oynatmayacağına maç günü karar vereceği belirtildi. Fildişili yıldız şu ana kadar 2 Süper Lig maçında toplam 27 dakika şans buldu.



FIRTINA'YA BAKASETAS MÜJDESİ
Trabzonspor'un milli takımda sakatlanan Yunan yıldız Bakasetas'tan Bordo-Mavili kulübe iyi haber geldi. Dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalışan yıldız futbolcunun yarınki derbide forma giymesi bekleniyor. Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkan Yunan 10 numara söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bakasetas'ın Trabzonspor ile olan kontratı sezon sonu sona erecek.

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