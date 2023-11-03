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Fenerbahçe'nin zafer planı hazır: İsmail Kartal yarınki Trabzonspor derbisinin taktiğini hazırladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzon derbisi öncesinde bu sezon ilk 15 dakikalarda 7 gol bulan takımına çok güveniyor. Başarılı teknik adam, yarın oynanacak kritik karşılaşmaya yine presle başlayıp erken golle hem skor, hem moral hem de oyun üstünlüğünü ele geçirmeyi planlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Fenerbahçe’nin zafer planı hazır: İsmail Kartal yarınki Trabzonspor derbisinin taktiğini hazırladı

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik patron İsmail Kartal bu kritik maçın taktiğini hazırladı. Stoperde Becao ve Djiku'nun, orta sahada da Fred'in yokluğuna rağmen İsmail Kartal sezon başından bu yana süre gelen futbol anlayışında bir değişikliğe gitmeyecek. Bu sezon ilk 15 dakikada 7 gol bulmaya başaran Fenerbahçe yine tempolu ve prese dayalı bir anlayışla maça başlayacak.

İlk dakikalardan itibaren hem skor hem de oyun avantajını ele geçirmek isteyen İsmail Kartal, savunma oyuncularına ise çıkışlarda dikkatli olmalarını ve riskli paslardan uzak durmalarının söyledi. Fenerbahçe ilk 15 dakikalarda 7 gol bulurken, ilginç olan Trabzonspor'un da ilk 15 dakikada kalesinde hiç gol görmemiş olması. Fenerbahçe, anlamda rakibine bir ilki yaşatmak isteyecek. İsmail Kartal'ın savunmanın göbeğini Samet ve Oosterwolde'den kurarken orta sahada Fred'in yerine büyük bir ihtimalle Miha Zajc'a görev verecek. Ancak burada Mert Hakan ya da Crespo'yu kullanma ihtimali de bulunuyor.

OOSTERWOLDE'YE YAKIN MARKAJ
Yarınki Trabzonspor derbisinde savunmanın göbeğinde Samet Akaydın ile birlikte görev yapacak olan Jayden Oosterwolde ile teknik direktör İsmail Kartal yakından ilgileniyor. İsmail Kartal Oosterwolde'ye güvendiğini söyleyerek kendisine cesaret veriyor ve dikkat etmesi gereken noktaları kendisine iletiyor. İsmail Kartal, Hollandalı oyuncuyu daha önce de bu bölgede oynatmıştı. Hatta stoperde oynadığı ilk maç olan Kadıköy'deki Twente karşılaşmasında Oosterwolde takımının ilk golünü atmıştı. Bu arada İsmail Kartal'ın her ihtimali karşı savunmanın göbeğinde alternatif olarak Mert Müldür'ü de hazır tuttuğu gelen haberler arasında.

YÜKÜ AĞIR OLACAK!
Oosterwolde stoper oynayabilmesine rağmen gerçek mevkisi sol bek. Bu bakımdan derbide gözler Hollandalı'nın üzerinde olacak.



'KENT'İ TERK EDEBİLİR!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ilk takıma kattığı oyuncu olan Ryan Kent için ayrılık rüzgarı esiyor. Sarı-Lacivertli kulüpte istediği süreyi alamayan İngiliz kanat oyuncusuna ülkesinden 2 teklif geldiği öğrenildi. Takım ismi verilmezken bu 2 takımdan birisinin Premier Lig, diğerinin de Championship ekibi olduğu öğrenildi.

Çubuklu forma ile bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6'sı ilk 11'de olmak üzere 12 maçta forma giyen Ryan Kent bu maçlarda 497 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asiste imza attı. Ryan Kent'in aldığı süreden pek de hoşnut olmadığı devre arasında gelen tekliflere olumlu yaklaşabileceği iddia ediliyor. Ancak Ryan Kent'in ne kendisinden ne de menajerinde şu ana kadar bu yönde bir açıklama gelmiş değil.

6 KEZ 11'DE FORMA GİYDİ
12 maça çıkıp, 6'sına 11'de çıkan Kent, 1 gol ve 1 asiste imza attı. Toplam 497 dakika sahada kaldı. İngiliz oyuncu rotasyonda King'in bile gerisine düştü.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına dün de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Hazırlıkların bitirilmesinin ardından takım tesislerde kampa girecek.



F.BAHÇE-TRABZON DERBİSİ KÜÇÜK'ÜN
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşması olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Galatasaray- Kasımpaşa maçında Arda Kardeşler, Antalya-Beşiktaş maçında ise maçında ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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