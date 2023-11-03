Fenerbahçe’nin zafer planı hazır: İsmail Kartal yarınki Trabzonspor derbisinin taktiğini hazırladı

'KENT'İ TERK EDEBİLİR!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ilk takıma kattığı oyuncu olan Ryan Kent için ayrılık rüzgarı esiyor. Sarı-Lacivertli kulüpte istediği süreyi alamayan İngiliz kanat oyuncusuna ülkesinden 2 teklif geldiği öğrenildi. Takım ismi verilmezken bu 2 takımdan birisinin Premier Lig, diğerinin de Championship ekibi olduğu öğrenildi.
Çubuklu forma ile bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6'sı ilk 11'de olmak üzere 12 maçta forma giyen Ryan Kent bu maçlarda 497 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asiste imza attı. Ryan Kent'in aldığı süreden pek de hoşnut olmadığı devre arasında gelen tekliflere olumlu yaklaşabileceği iddia ediliyor. Ancak Ryan Kent'in ne kendisinden ne de menajerinde şu ana kadar bu yönde bir açıklama gelmiş değil.
6 KEZ 11'DE FORMA GİYDİ
12 maça çıkıp, 6'sına 11'de çıkan Kent, 1 gol ve 1 asiste imza attı. Toplam 497 dakika sahada kaldı. İngiliz oyuncu rotasyonda King'in bile gerisine düştü.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına dün de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Hazırlıkların bitirilmesinin ardından takım tesislerde kampa girecek.
F.BAHÇE-TRABZON DERBİSİ KÜÇÜK'ÜN
Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik karşılaşması olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Galatasaray- Kasımpaşa maçında Arda Kardeşler, Antalya-Beşiktaş maçında ise maçında ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.