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Ufukta ayrılık var! Hırvat kanat Ante Rebic geleceğiyle ilgili kararını verdi

Bu sezon transfer olduğu Beşiktaş’ta hiçbir varlık gösteremeyen Ante Rebic, Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayı gündemine aldı. Menajeriyle de temas kuran Hırvat yıldızın, devre arasında Kara Kartal’a veda etme ihtimali güçlü görünüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Kasım 2023 Güncelleme 02 Kasım 2023, 07:01
Ufukta ayrılık var! Hırvat kanat Ante Rebic geleceğiyle ilgili kararını verdi

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Milan'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ante Rebic, formsuz görüntüsüyle gündemden düşmüyor. Son olarak teknik sorumlu Burak Yılmaz ile de problemler yaşayan Hırvat kanat oyuncusu, kariyeriyle ilgili kararını verdi.

OCAK AYINDA GİDEBİLİR
Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırlarıyla teknik heyetin tepkisini çeken Rebic, Burak Yılmaz tarafından antrenmandan gönderilmişti. Düzenli oynamak isteyen Rebic ile görüşen teknik heyetin, futbolcuya ilk 11'de oynayacak yeterliliğe sahip olmadığını söylediği, futbolcunun da bu duruma içerlediği belirtildi. Rebic'in daha sonra menajeriyle temas kurduğu ve devre arasında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayı düşündüğünü ilettiği öğrenildi.

GELECEĞI PARLAK DEĞİL
Öte yandan İtalyan basını Rebic'in Beşiktaş'taki geleceğinin pek parlak olmadığını yazdı. Haberde, "Milan'ın tasarruf sebebiyle gönderdiği Rebic, Beşiktaş'ta antrenmandan kovuldu" ifadeleri kullanıldı.

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