Ufukta ayrılık var! Hırvat kanat Ante Rebic geleceğiyle ilgili kararını verdi

Beşiktaş 'ın İtalyan ekibi Milan'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ante Rebic , formsuz görüntüsüyle gündemden düşmüyor. Son olarak teknik sorumlu Burak Yılmaz ile de problemler yaşayan Hırvat kanat oyuncusu, kariyeriyle ilgili kararını verdi.

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Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırlarıyla teknik heyetin tepkisini çeken Rebic, Burak Yılmaz tarafından antrenmandan gönderilmişti. Düzenli oynamak isteyen Rebic ile görüşen teknik heyetin, futbolcuya ilk 11'de oynayacak yeterliliğe sahip olmadığını söylediği, futbolcunun da bu duruma içerlediği belirtildi. Rebic'in daha sonra menajeriyle temas kurduğu ve devre arasında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayı düşündüğünü ilettiği öğrenildi.