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Trabzonspor Kalecisi Uğurcan Çakır'dan derbi öncesi iddialı açıklamalar: Tahmin etmek kolay değil

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, ”Büyük maçları tahmin etmek kolay değil, çıkıp kazanmak için oynayacağız” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Kasım 2023 Güncelleme 02 Kasım 2023, 07:01
Trabzonspor Kalecisi Uğurcan Çakır’dan derbi öncesi iddialı açıklamalar: Tahmin etmek kolay değil

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, "Alanya ve Karagümrük maçlarını oynadık. Bölüm bölüm çalıştıklarımızı, sahaya yansıttık. Fenerbahçe, sezona iyi başladı, sonuçlardan da belli oluyor ama biz de Trabzonspor'uz. Büyük maçları tahmin etmek kolay değil, çıkıp kazanmak için oynayacağız. Bu haftayı iyi değerlendiriyoruz. Çalışacağız, hafta sonu göreceğiz" dedi. Kendi performansı hakkında da konuşan Trabzonspor filebekçisi, kendi performansıyla ilgili, "Hem milli takım, hem son 4-5 haftalık performansımın iyi olduğunu düşünüyorum.

Sezon başı istediklerimi yapamadım ama ondan sonra toparlanmayı başardım. Benim performansımdan ziyade takımın kazanması daha önemli bence. İnşallah takım arkadaşlarım gerekeni yapacaktır. Hoca zaten her şeyi söylüyor. Çalışacağız, inşallah güzel bir maç olur" ifadelerini kullandı.

NWAKAEME GİBİ OYUNCU YOK
Uğurcan, "Şu an kanatlarda Nwakeme gibi kuvvetli, topu saklayacak, üçüncü bölgede topu tutacak oyuncu yok. Arkaya koşan oyuncular var, hoca da ona göre oyun planı istiyor" diye konuştu.

FIRTINA'YA İKİ İYİ HABER
Trabzonspor'a sakatlıkları bulunan Trezeguet ve Bakasetas'tan iyi haber geldi. İki isim dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Yıldız futbolcuların durumlarının sağlık ekibi tarafından gün gün takip edileceği belirtildi. Fırtına'nın iki önemli hücum silahının hafta boyuncu yapacakları çalışmalar ile derbiye kadar hazır olmaları bekleniyor.

SAHA İÇİNDE KALACAĞIZ
Uğurcan, Fenerbahçe'nin yaptığı balık videosuna ile ilişkin bir soru üzerine "Takım ve camia olarak biz saha dışında yaşanan olaylardan çok, saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Kimin ne paylaştığının önemi yok. Hafta sonu sonuçları hep beraber göreceğiz" dedi.

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