Trabzonspor Kalecisi Uğurcan Çakır’dan derbi öncesi iddialı açıklamalar: Tahmin etmek kolay değil

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, "Alanya ve Karagümrük maçlarını oynadık. Bölüm bölüm çalıştıklarımızı, sahaya yansıttık. Fenerbahçe, sezona iyi başladı, sonuçlardan da belli oluyor ama biz de Trabzonspor'uz. Büyük maçları tahmin etmek kolay değil, çıkıp kazanmak için oynayacağız. Bu haftayı iyi değerlendiriyoruz. Çalışacağız, hafta sonu göreceğiz" dedi. Kendi performansı hakkında da konuşan Trabzonspor filebekçisi, kendi performansıyla ilgili, "Hem milli takım, hem son 4-5 haftalık performansımın iyi olduğunu düşünüyorum.