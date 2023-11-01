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Erzurumspor FK - Diyarbekirspor CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur maçında Erzurumspor FK ile Diyarbekirspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Takvim.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 18:53 Güncelleme 01 Kasım 2023, 18:55
Erzurumspor FK - Diyarbekirspor CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Erzurumspor FK ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Heyecan dolu karşılaşmayı Takvim.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

ERZURUMSPOR FK - DİYARBEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Erzurumspor FK: Oğuzhan, Y.Kırtay, Fırat Sasi, Hüseyin, Alican, M.Yavaş, Özgür, Ufuk, H.Shala, Enes Yiğit, Gürkan

Diyarbekirspor: Mehmet Cinpir, Cem Çelik, Berkay Ceylan, Hasan Hüseyin Acar, Bünyamin Balat, Serhat Enes, Muhammed, Seymen, Yusuf Yalçın, Azad, Berat Ali

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