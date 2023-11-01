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Fenerbahçe Becao şoku sonrası harekete geçti! Savunmaya yıldız isim

Son dakika transfer haberleri... Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de oynadığı 10 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi’nde ise 9’da 9 yapan Kanarya, savunmada yaşanan sakatlıklar sonrası Ocak’ta transfer için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 17:02 Güncelleme 01 Kasım 2023, 17:03
Fenerbahçe Becao şoku sonrası harekete geçti! Savunmaya yıldız isim

Süper Lig'de son olarak Pendik'i mağlup eden Fenerbahçe, bu maçta önemli sakatlıklar verdi.

Savunmanın lideri Becao'nun dışında orta sahanın yükünü omuzlarına alan Fred sakatlandı. Pendik Stadı'nın suni çime sahip olması sakatlıkların nedeni olarak gösterildi.

ÖNEMLİ YILDIZLARI OYNAMAYACAK
Fenerbahçe son dönemde önemli oyuncularını sakatlığa kurban verdi. Bunda maç trafiğinin yoğunluğunun yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal'ın antrenman yönteminin de payı olduğu iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'de Trabzonspor, Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında önemli yıldızlarından yararlanamayacak.

ELİNDE STOPER KALMADI!
Sarı-Lacivertliler'de zorlu Trabzonspor maçı öncesinde elinde stoper kalmadı. Becao, Djiku, Peres, Serdar Aziz sakat. Samet Aydın'ın ise hafif sakatlığı var. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada stoper hattında Oosterwolde ve Samet Akaydın'ın forma giymesi bekleniyor.

BECAO 2.5 AY FORMA GİYEMEYECEK
Tendon yırtığı olan Becao'nun 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe'de özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklardan sonra yönetim transfer için düğmeye bastı. Fenerbahçe üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası stoper hattına kesinlikle takviye yapmayı planlıyor.

ÖNCELİKLİ HEDEFİ NİNO
Fenerbahçe Yönetimi'nin öncelikli hedefi ise Fluminense forması giyen Nino…

Brezilyalı stoper 2024 yılının Aralık ayında boşa çıkıyor. Ocak ayında ise 5 milyon Euro'ya çıkış maddesi var. Fenerbahçe Yönetimi, sakatlığı bulunan 26 yaşındaki futbolcunun raporlarını inceledikten sonra kararını verecek.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO
2020 yılından bu yana Fluminense'de forma giyen Nino'nun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. 49 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 5 gol atarken 2 asist yaptı. Nino'nun ismi yaz transfer döneminde Beşiktaş ile de anılmıştı.

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