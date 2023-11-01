Fenerbahçe Becao şoku sonrası harekete geçti! Savunmaya yıldız isim

BECAO 2.5 AY FORMA GİYEMEYECEK Tendon yırtığı olan Becao'nun 2.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe 'de özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklardan sonra yönetim transfer için düğmeye bastı. Fenerbahçe üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası stoper hattına kesinlikle takviye yapmayı planlıyor.

Brezilyalı stoper 2024 yılının Aralık ayında boşa çıkıyor. Ocak ayında ise 5 milyon Euro'ya çıkış maddesi var. Fenerbahçe Yönetimi, sakatlığı bulunan 26 yaşındaki futbolcunun raporlarını inceledikten sonra kararını verecek.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

2020 yılından bu yana Fluminense'de forma giyen Nino'nun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. 49 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 5 gol atarken 2 asist yaptı. Nino'nun ismi yaz transfer döneminde Beşiktaş ile de anılmıştı.