Real Madrid stadı yeniliyor! İnanılmaz rakam

Real Madrid, yenilediği Stadyumu'nun inşası tamamlamak için 3. kredisini çekecek ve stadyum nedeniyle üstlendiği kredi borcu 1.16 milyar euro'ya çıkacak.Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, 8 Mayıs 2019'da Bernabeu'nun 5 yıl içinde yenilenmesi için bir şirket ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayı tamamlamak ve stadyumu her açıdan çağın ötesine geçirmek için 360 milyon euro değerinde üçüncü kredisini de çekmeye hazırlanıyor.Real Madrid, yılda 150 milyon euro kazandığı stadyumundan bu yeni projeyle birlikte 300 milyon euro kazanmayı hedefledi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, böylece 1 milyar euro gelir sınırını rahatlıkla aşabilecekleri görüşünü ortaya koydu.Pandemi öncesi son mali yılda (2019/20), kulübün açıkladığı verilere göre stadyumun geliri 128 milyon euro olarak kayda geçti. 11 Kasım'da açıklanacak olan 2022/23 mali yılı hesaplarında ise Real Madrid'in beyan edeceği gelirin toplam 843 milyon euro olması bekleniyor. Real Madrid, stadyumun bitmesinin ardından bu gelirin 1 milyar euro sınırını aşmasını hedefliyor.Real Madrid'in stadyum tamamen bitince ticari ve catering alanlarının kiralanması, müze, spor ve spor dışı etkinlikler, fuarlar, konserler, özel localar ve sezonluk biletlerden 300 milyon euro civarında bir gelir elde edeceğine dair finansal analizler de açıklanacak.Real Madrid, bu yenileme işlemi için çok uzun süreli ve çok büyük bir taahhüdün altına girdi.575 milyon euro'luk ilk kredi 2019 yılında resmiyete kazandı. Kredi 30 yıllığına ve yüzde 2.5 faiz oranıyla verildi. Real Madrid, bu kredi için 2049 yılı sonuna kadar yılda 29.5 milyon euroluk taksitler ödeyecek.2021 yılında, sadece stadyumun bodrum katında bulunan ve etkinlikler için çimin kaldırılmasını sağlayan sistemi finanse etmek için 225 milyon euro'luk bir kredi daha istedi. Stadyumun çok amaçlı kullanılmasını sağlayacak bu kredi ise 27 yıl geri ödeme ve yüzde 1.53 faiz ile alındı.Kulüp, 11 Kasım'daki Genel Kurul'da delegelerden kulübü 360 milyon euro daha borçlandırmak için izin isteyecek.Bu üçüncü krediyle birlikte kulüp toplam 1.16 milyar euro borçlanmış olacak ve ödenecek toplam miktar faizlerle birlikte 1.6 milyar euro'yu aşacak.Real Madrid, 575 milyon euro'luk krediyi JP Morgan ve Bank of America'dan Banco Santander ve Societe Genereale aracılığıyla çekti. İkinci kredi Apollo, Metlife, Northwestern Mutual, Aegon ve Macquarie konsorsiyumundan geldi. İlk iki kredinin tüm finansmanı ABD'den sağlanmış oldu.Üçüncü kredinin ise hangi konsorsiyumdan alınacağı henüz ortaya çıkmadı.Real Madrid, stadyumunu şimdiden daha karlı hale getirmeyi başladı. Mayıs 2022'de Sixth Street and Legends firmasıyla stadyum için yaptığı anlaşmadan nakit 360 milyon euro para aldı. Şirket, bu ücreti ödeyerek Bernabeu'nun bazı yeni işlerinin kullanımına katılma hakkı elde etti. Bu ortaklıkla Real Madrid'in aslında stadyumun işletme işinin yüzde 30'unu 20 yıl için sattığı ortaya çıkmıştı.