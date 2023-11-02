PFDK’dan İsmail Kartal kararı! Ceza tayinine yer yok

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan müsabakanın ardından verdiği röportaj ile basın toplantısında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderilen Kartal'a ceza verilmediği belirtildi.







112 BİN LİRA PARA CEZASI

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'a da sevkinde disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza vermeyen kurulun, siyah-beyazlı kulübe ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.