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Gaziantep FK - Efeler 09 Spor: 4-0 | ZTK MAÇ SONUCU

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Efeler 09 Spor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 22:36 Güncelleme 02 Kasım 2023, 23:01
Gaziantep FK - Efeler 09 Spor: 4-0 | ZTK MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Efeler 09 Spor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Gaziantep FK 4-0 Efeler 09 Spor | MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada İlker'in ceza alanında rakibi tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Markoviç, topu ağlara yolladı: 1-0.

GOL | Gaziantep FK 1-0 Efeler 09 Spor


45'inci dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Ömürcan'ın ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen İlker'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0

GOL | Gaziantep FK 2-0 Efeler 09 Spor

İKİNCİ YARI
58'inci dakikada Maxim'in köşe vuruşundan gönderdiği topla ceza alanında buluşan Dragus, rakibini çalımladıktan sonra topu ağlara yolladı: 3-0.

GOL | Gaziantep FK 3-0 Efeler 09 Spor

77'nci dakikada Ömür Can'ın pasıyla ceza alanında buluşan Riascos'un plase vuruşu filelerle buluştu: 4-0.

GOL | Gaziantep FK 4-0 Efeler 09 Spor

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