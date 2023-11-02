Gaziantep FK - Efeler 09 Spor: 4-0 | ZTK MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Efeler 09 Spor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada İlker'in ceza alanında rakibi tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı noktasını işaret etti. Atışı kullanan Markoviç, topu ağlara yolladı: 1-0.



45'inci dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Ömürcan'ın ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen İlker'in kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0

İKİNCİ YARI

58'inci dakikada Maxim'in köşe vuruşundan gönderdiği topla ceza alanında buluşan Dragus, rakibini çalımladıktan sonra topu ağlara yolladı: 3-0.

77'nci dakikada Ömür Can'ın pasıyla ceza alanında buluşan Riascos'un plase vuruşu filelerle buluştu: 4-0.