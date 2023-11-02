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Beşiktaş Yakup Arda Kılıç'la sözleşme imzaladı!

Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç'la 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 16:42 Güncelleme 02 Kasım 2023, 16:42
Beşiktaş Yakup Arda Kılıç’la sözleşme imzaladı!
Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahilolan 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç'la 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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