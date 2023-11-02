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La Liga'nın yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de son zamanlarda yaşanılan sakatlık sorunlarının ardından yönetim transfer için kolları sıvadı. Kanarya'da özellikle stoper mevkisinde sorun çekmemek adına gündeme flaş bir isim geldi. Ayrıca sarı-lacivertliler bu yıldızın yanı sıra 3 isimle daha yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 13:00 Güncelleme 02 Kasım 2023, 13:00
La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe'de stoper bölgesinde artan sakatlıklar sonrası yönetim transfer için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı-lacivertliler'in elindeki stoperlerden Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakat...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Bu isimlerden bazıları ciddi sakatlıklar yaşadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe Yönetimi devre arasında kesinlikle bir stoper takviyesi yapacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı-lacivertli ekipte gündeme gelen ilk isim ise Atletico Madrid'in 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Görüşme olumlu geçince Atletico Madrid'e sunmak için teklif hazırlığına başlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Sol ayağını kullanan 1.84 metre boyundaki Hermoso, İspanya Milli Takımı formasını da beş kez giydi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Ayrıca Kanarya, Fluminense forması giyen Nino ile ciddi şekilde ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Brezilya ekibinin kaptanlığını yapan Nino'nun sözleşmesi 2024 yılı sonunda sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

49 maçta forma giyen Sambacı, 5 gol atarken 2 da asist yaptı. Diz sakatlığı yaşayan tecrübeli oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir başka isim CSKA Moskova'da top koşturan Willyan Rocha.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

28 yaşındaki Brezilyalı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yazında bitiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fotomaç'ın haberine göre bu sezon 15 maçta oynayan yıldız oyuncu 1 asiste imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!
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