La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe Yönetimi devre arasında kesinlikle bir stoper takviyesi yapacak.

Sarı-lacivertli ekipte gündeme gelen ilk isim ise Atletico Madrid 'in 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso oldu.

Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

Görüşme olumlu geçince Atletico Madrid 'e sunmak için teklif hazırlığına başlandı.

Sol ayağını kullanan 1.84 metre boyundaki Hermoso, İspanya Milli Takımı formasını da beş kez giydi