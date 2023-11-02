La Liga’nın yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe'de stoper bölgesinde artan sakatlıklar sonrası yönetim transfer için düğmeye bastı.
Fenerbahçe'de stoper bölgesinde artan sakatlıklar sonrası yönetim transfer için düğmeye bastı.
Sarı-lacivertliler'in elindeki stoperlerden Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakat...
Bu isimlerden bazıları ciddi sakatlıklar yaşadı.
Fenerbahçe Yönetimi devre arasında kesinlikle bir stoper takviyesi yapacak.
Sarı-lacivertli ekipte gündeme gelen ilk isim ise Atletico Madrid'in 28 yaşındaki savunmacısı Mario Hermoso oldu.
Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol futbolcunun menajeriyle temasa geçti.
Görüşme olumlu geçince Atletico Madrid'e sunmak için teklif hazırlığına başlandı.
Sol ayağını kullanan 1.84 metre boyundaki Hermoso, İspanya Milli Takımı formasını da beş kez giydi
Ayrıca Kanarya, Fluminense forması giyen Nino ile ciddi şekilde ilgileniyor.
Brezilya ekibinin kaptanlığını yapan Nino'nun sözleşmesi 2024 yılı sonunda sona erecek.
49 maçta forma giyen Sambacı, 5 gol atarken 2 da asist yaptı. Diz sakatlığı yaşayan tecrübeli oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir başka isim CSKA Moskova'da top koşturan Willyan Rocha.
28 yaşındaki Brezilyalı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yazında bitiyor.
Fotomaç'ın haberine göre bu sezon 15 maçta oynayan yıldız oyuncu 1 asiste imza attı.