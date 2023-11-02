Fenerbahçe Trabzonspor derbisini Zorbay Küçük yönetecek!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Bu zorlu maçın hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada derbiyi Zorbay Küçük'ün yöneteceği duyuruldu.

Ligin 11. hafta programı ve hakemler şöyle;

3 KASIM CUMA

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (RAMS Park): Arda Kardeşler

4 KASIM CUMARTESİ:

13.30 İstanbulspor - Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): Murat Erdoğan

16.00 Samsunspor - Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker): Zorbay Küçük

5 KASIM PAZAR:

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül): Burak Pakkan

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir): Mert Güzenge

16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim): Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya): Yaşar Kemal Uğurlu

6 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Gaziantep FK - Rizespor (Kalyon): Ali Şansalan

20.00 Kayserispor - Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji): Tugay Kaan Numanoğlu