Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar, Faslı futbolcuyu sezon başında Chelsea'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Cimbom'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
Takıma katılmasının ardından kısa sürede taraftarların sevgilisi olan Ziyech, sakatlıklar sebebiyle çok maça çıkamadı.
30 yaşındaki oyuncu şu ana kadar sarı kırmızılı formayla 5 maçta görev aldı.
Ziyech bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Ayrıca 1 de asist yaptı.
Ziyech sakatlık sorunlarının ardından bir kötü haber daha aldı.
Arap basını yıldız futbolcuyu endişelendirecek o gelişmeyi duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, milli takımla ilgili şok bir gelişme yaşadı.
Ziyech'in, milli takımdan vatandaşı Amin Adli ile sert bir forma rekabetiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Bayer Leverkusen'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun, artık Fas Milli Takımı'nda önemli bir yere sahip olduğu kaydedildi.
Ziyech'in yaşadığı sakatlıklar sonrası milli takımdaki formasını kaptırdığı ve Adli'nin artık ilk 11 için daha önde olduğu ifade edildi.
Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui'nin, son zamanlarda performansı önemli ölçüde artan ve kulübüyle olağanüstü bir performans sergileyen Adli'ye şans tanıyacağı aktarıldı.
Adli'nin bu seviyede performans göstermeye devam etmesi halinde Fas'ta kesin olarak ilk 11'de yer almasının beklendiği yazıldı.
A Spor'un aktardığı habere göre bu durumun da Ziyech'in milli takımdaki kaderini önemli derecede etkileyeceği bildirildi.