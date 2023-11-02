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Hakim Ziyech'e büyük şok! Böyle duyurdular

Galatasaray'ın sezon başında yaptığı flaş transferlerden biri olan Hakim Ziyech, sakatlığını atlatmasının ardından gösterdiği performansla beğeni toplamış ancak sonrasında yeniden sakatlanmıştı. Arabistan basını yıldız futbolcu ile ilgili yaşanan kötü bir gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 15:33 Güncelleme 02 Kasım 2023, 15:33
Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Sarı kırmızılılar, Faslı futbolcuyu sezon başında Chelsea'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Cimbom'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Takıma katılmasının ardından kısa sürede taraftarların sevgilisi olan Ziyech, sakatlıklar sebebiyle çok maça çıkamadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

30 yaşındaki oyuncu şu ana kadar sarı kırmızılı formayla 5 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Ziyech bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Ayrıca 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Ziyech sakatlık sorunlarının ardından bir kötü haber daha aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Arap basını yıldız futbolcuyu endişelendirecek o gelişmeyi duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, milli takımla ilgili şok bir gelişme yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Ziyech'in, milli takımdan vatandaşı Amin Adli ile sert bir forma rekabetiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Bayer Leverkusen'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun, artık Fas Milli Takımı'nda önemli bir yere sahip olduğu kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Ziyech'in yaşadığı sakatlıklar sonrası milli takımdaki formasını kaptırdığı ve Adli'nin artık ilk 11 için daha önde olduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui'nin, son zamanlarda performansı önemli ölçüde artan ve kulübüyle olağanüstü bir performans sergileyen Adli'ye şans tanıyacağı aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Adli'nin bu seviyede performans göstermeye devam etmesi halinde Fas'ta kesin olarak ilk 11'de yer almasının beklendiği yazıldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

A Spor'un aktardığı habere göre bu durumun da Ziyech'in milli takımdaki kaderini önemli derecede etkileyeceği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular
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