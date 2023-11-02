Hakim Ziyech’e büyük şok! Böyle duyurdular

Ziyech'in yaşadığı sakatlıklar sonrası milli takımdaki formasını kaptırdığı ve Adli'nin artık ilk 11 için daha önde olduğu ifade edildi.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui'nin, son zamanlarda performansı önemli ölçüde artan ve kulübüyle olağanüstü bir performans sergileyen Adli'ye şans tanıyacağı aktarıldı.

Adli'nin bu seviyede performans göstermeye devam etmesi halinde Fas'ta kesin olarak ilk 11'de yer almasının beklendiği yazıldı.

A Spor'un aktardığı habere göre bu durumun da Ziyech'in milli takımdaki kaderini önemli derecede etkileyeceği bildirildi.