İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Fenerbahçe'de Fred, Becao ve Samet Akaydin, İstanbul ekibiyle oynadıkları maçta yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık, Becao'nun ise Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması tespit edildiği açıklandı.

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydin'de ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.