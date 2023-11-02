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İsmail Kartal'dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı her maçı kazanan Fenerbahçe, bu sezonki ilk derbi maçına çıkıyor. Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlayacak olan sarı lacivertlilerde eksik futbolcular can sıkıyor. Fenerbahçe'de Becao, Djiku, Fred ve Serdar Aziz'in sakatlıklarının ardından stoper ve orta saha bölgesinde kimin oynayacağı merak konusuydu. İşte İsmail Kartal'ın Trabzonspor maçı 11'i...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 16:02 Güncelleme 02 Kasım 2023, 16:02
İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

4 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak kritik mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Sarper Barış Saka olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Ligde çıktığı 10 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, topladığı 30 puanla zirvede bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Sarı-lacivertliler, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 11'e, toplam galibiyet serisini ise 20 maça çıkarmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Ligde 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor ise topladığı 16 puanla 6. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de sakat oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında yıldız oyuncularını sakatlığa kurban verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Fenerbahçe'de Fred, Becao ve Samet Akaydin, İstanbul ekibiyle oynadıkları maçta yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık, Becao'nun ise Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması tespit edildiği açıklandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydin'de ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Fenerbahçe'de Fred ve Becao dışında sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, Serdar Aziz, Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Bordo-mavililerle oynanacak mücadelede 4 stoperinde sakatlığı sebebiyle faydalanamayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bu bölgede kimleri oynatacağına karar verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Tecrübeli teknik adamın stoper ikilisi olarak Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'ye şans vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı muhtemel 11'i...

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

LIVAKOVIC

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

OSAYI-SAMUEL

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

SAMET

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

OOSTERWOLDE

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

FERDİ

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

İSMAİL

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

ZAJC

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

SZYMANSKI

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

TADIC

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

İRFAN CAN

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

DZEKO

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada
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