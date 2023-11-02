İsmail Kartal’dan sürpriz karar! Trabzonspor maçında o isimler sahada

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne olacak.
beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak kritik mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Sarper Barış Saka olacak.
Ligde çıktığı 10 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, topladığı 30 puanla zirvede bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 11'e, toplam galibiyet serisini ise 20 maça çıkarmak istiyor.
Ligde 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor ise topladığı 16 puanla 6. sırada yer alıyor.
Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de sakat oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında yıldız oyuncularını sakatlığa kurban verdi.
Fenerbahçe'de Fred, Becao ve Samet Akaydin, İstanbul ekibiyle oynadıkları maçta yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık, Becao'nun ise Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması tespit edildiği açıklandı.
Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydin'de ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.
Fenerbahçe'de Fred ve Becao dışında sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, Serdar Aziz, Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Bordo-mavililerle oynanacak mücadelede 4 stoperinde sakatlığı sebebiyle faydalanamayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bu bölgede kimleri oynatacağına karar verdi.
Tecrübeli teknik adamın stoper ikilisi olarak Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'ye şans vermesi bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı muhtemel 11'i...
LIVAKOVIC
OSAYI-SAMUEL
SAMET
OOSTERWOLDE
FERDİ
İSMAİL