Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti

Ancak tüm bunlara rağmen Ali Koç ve kurmayları eksik bölgeleri transferle doldurmak için ocak ayı planlamasını hızlandırdı.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda görüşmelere başlayan yönetim, 2 mevki için harekete geçti.

Kartal'ın ocak ayında 1 ya da 2 transfer talebi olduğu belirtildi.

Son dönemde sakatlıklara boğuşan Kanarya'da Becao ve Fred gibi isimlerin dönüş tarihleri de transferde belirleyici olacak.