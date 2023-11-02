SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti

Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da ocak ayında yapılacak transferlere çevrildi. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası temaslarını hızlandıran yönetimin, sürpriz bir ismi gündemine aldığı ifade edildi. Kanarya, Galatasaray'ın da çok istediği o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 12:39 Güncelleme 02 Kasım 2023, 12:39
Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, transferde sıcak günler yaşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Sarı lacivertliler ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Yönetim özellikle yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerde yüksek başarı oranı sağlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Kanarya transfer ettiği oyunculardan şu ana kadar büyük verim aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan Szymanski, Becao, Dzeko, Fred, Djiku, Livakovic ve Tadic performanslarıyla göz doldurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Bu yıldızların iyi oyunu tabelaya da yansıdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Sarı lacivertliler kasım ayına kadar olan süreçte çıktığı her maçı kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

İsmail Kartal'ın öğrencileri hem ligde hem de Avrupa'da önüne geleni devirmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Ancak tüm bunlara rağmen Ali Koç ve kurmayları eksik bölgeleri transferle doldurmak için ocak ayı planlamasını hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda görüşmelere başlayan yönetim, 2 mevki için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Kartal'ın ocak ayında 1 ya da 2 transfer talebi olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Son dönemde sakatlıklara boğuşan Kanarya'da Becao ve Fred gibi isimlerin dönüş tarihleri de transferde belirleyici olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın işin sakatlık boyutunu da düşündüğü ve sezon sonunda başarı yakalamak için mutlak transfer talep ettiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Tecrübeli hocanın özellikle orta saha bölgesine ısrarla takviye talep ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Orta saha için geniş bir transfer listesi bulunan yönetimin gündemine ise sürpriz bir yıldız geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın çok istediği o futbolcu için devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Transfere İsmail Kartal'ın da onay verdiği ve pazarlık aşamasının başladığı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Sarı lacivertliler ara transferde yapacağı bu hamleyle ezeli rakibine dev bir çalım atabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Kanarya ocak ayında çok konuşulacak bir transfere imza atabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

İşte A Spor'un duyurduğu o isim...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

F.BAHÇE'DEN TIELEMANS BOMBASI!

Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Sarı lacivertlilerin, İngiliz ekibiyle pazarlıklara başladığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde çok istediği Belçikalı oyuncunun bu kez Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Ancak 26 yaşındaki orta sahanın adresinin Fenerbahçe olacağı ileri sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Sezon başında bonservisi elinde olan Tielemans, tercihini Aston Villa'dan yana kullanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

İngiliz ekibinde süre bulmakta çok zorlanan Tielemans'ın, bu kararından pişman olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Ada basınında çıkan haberlerde yıldız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Gelişmeleri takip eden Fenerbahçeli kurmayların, Tielemans'ın ayrılık talebi sonrası transfer için devreye girdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Sarı lacivertlilerin, İngiliz ekibine 6 aylık kiralama teklifi sunduğu ve temasların sürdüğü iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Transfere dair 2-3 hafta içinde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Tielemans'ı sezon başında çok isteyen Galatasaray'ın ise ocak ayında bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Teknik Direktör Okan Buruk da yaz ayında katıldığı bir televizyon programında yıldız futbolcuyu istediğini belirtmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Tielemans bu sezon Aston Villa'da 16 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Belçikalı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Ayrıca 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Tielemans'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor

1.77 boyundaki yıldız kariyerinde Monaco, Leicester ve Anderlecht gibi takımlarda da ter dökmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti Tielemans geliyor
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan flaş enflasyon açıklaması: İyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz
İsrail’i korku sardı: Aksa Tufanı hezimetinden sonra kara saldırısı şoku! Kesin bir zafer yok: Çamura batıyor
MERKEZ BANKASI HANGİ ORANA İŞARET ETTİ? Emeklilerin zammı ne kadar olacak? Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşı
SON DAKİKA