Fenerbahçe’den dev transfer! Okan Buruk isim vererek istemişti

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, transferde sıcak günler yaşıyor.
Kanarya transfer ettiği oyunculardan şu ana kadar büyük verim aldı.
Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan Szymanski, Becao, Dzeko, Fred, Djiku, Livakovic ve Tadic performanslarıyla göz doldurdu.
Bu yıldızların iyi oyunu tabelaya da yansıdı.
Sarı lacivertliler kasım ayına kadar olan süreçte çıktığı her maçı kazandı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri hem ligde hem de Avrupa'da önüne geleni devirmeyi başardı.
Ancak tüm bunlara rağmen Ali Koç ve kurmayları eksik bölgeleri transferle doldurmak için ocak ayı planlamasını hızlandırdı.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda görüşmelere başlayan yönetim, 2 mevki için harekete geçti.
Kartal'ın ocak ayında 1 ya da 2 transfer talebi olduğu belirtildi.
Son dönemde sakatlıklara boğuşan Kanarya'da Becao ve Fred gibi isimlerin dönüş tarihleri de transferde belirleyici olacak.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın işin sakatlık boyutunu da düşündüğü ve sezon sonunda başarı yakalamak için mutlak transfer talep ettiği kaydedildi.
Tecrübeli hocanın özellikle orta saha bölgesine ısrarla takviye talep ettiği ifade edildi.
Orta saha için geniş bir transfer listesi bulunan yönetimin gündemine ise sürpriz bir yıldız geldi.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın çok istediği o futbolcu için devreye girdi.
Transfere İsmail Kartal'ın da onay verdiği ve pazarlık aşamasının başladığı iddia edildi.
Sarı lacivertliler ara transferde yapacağı bu hamleyle ezeli rakibine dev bir çalım atabilir.
Kanarya ocak ayında çok konuşulacak bir transfere imza atabilir.
İşte A Spor'un duyurduğu o isim...
F.BAHÇE'DEN TIELEMANS BOMBASI!
Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sarı lacivertlilerin, İngiliz ekibiyle pazarlıklara başladığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde çok istediği Belçikalı oyuncunun bu kez Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Ancak 26 yaşındaki orta sahanın adresinin Fenerbahçe olacağı ileri sürüldü.
Sezon başında bonservisi elinde olan Tielemans, tercihini Aston Villa'dan yana kullanmıştı.
İngiliz ekibinde süre bulmakta çok zorlanan Tielemans'ın, bu kararından pişman olduğu öğrenildi.
Ada basınında çıkan haberlerde yıldız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.
Gelişmeleri takip eden Fenerbahçeli kurmayların, Tielemans'ın ayrılık talebi sonrası transfer için devreye girdiği ifade edildi.
Sarı lacivertlilerin, İngiliz ekibine 6 aylık kiralama teklifi sunduğu ve temasların sürdüğü iddia edildi.
Transfere dair 2-3 hafta içinde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Tielemans'ı sezon başında çok isteyen Galatasaray'ın ise ocak ayında bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu.
Teknik Direktör Okan Buruk da yaz ayında katıldığı bir televizyon programında yıldız futbolcuyu istediğini belirtmişti.
Tielemans bu sezon Aston Villa'da 16 maça çıktı.
Belçikalı oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Ayrıca 1 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Tielemans'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
1.77 boyundaki yıldız kariyerinde Monaco, Leicester ve Anderlecht gibi takımlarda da ter dökmüştü.