Emre Kocadağ: "Puan farkı kapanır"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulübün Gaziantep'teki okul açılışında A Spor'a açıklamalarda bulundu.Kocadağ, "Deprem olduktan hemen sonra stadımızı deprem bölgesine gidecek gidecek ürünlerle alakalı depo haline getirdik. 250'yi aşkın tırla deprem bölgesine bunları ulaştırdık. Sonrasında kampanya çerçevesinde okul yapmayı taahhüt ettik. Bugün itibariyle bu okulların 3 tanesi açmış oluyoruz. Deprem bölgesine 3 adet daha okul yapacağız. Yerleri belli olduktan sonra bize bildirilerek. Onların da yapımını Beşiktaş Kulübü olarak gerçekleştireceğiz. Bu bölgede yaşanan acı, insanların gözlerinde okunuyor. Devletimizin zaten eli burada. STK'ların eli burada. Bizim gibi en büyük STK'lardan biri olan Beşiktaş'ın buraya uzattığı el, deprem anından bu yana buradaki halkımız tarafından çok ciddi bir şekilde hissedilmiş bir şekilde. Biz de bunun onur ve gururunu yaşıyoruz. Çok güzel bir duygu. 3 okuldan sonra da, Anadolu'nun her köşesine Beşiktaş okullarından birini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu okullar hem Beşiktaş duruşunu aşılayacaktır hem de yeni nesil çocukların Beşiktaşlı olmasına vesile olacaktır. Bu okulları iyi ki yapmışız. Tekrar tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Her sene en az bir ilkokul Anadolu'nun her köşesinde yapmamız gerekiyor" dedi.Emre Kocadağ, ligde oynayacakları Antalyaspor maçıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Eksiklerimiz var. Kongre süreci devam ediyor ama takım da hayat da devam ediyor. Biz, takımımızın galip geleceğini düşünüyoruz eksiklere rağmen. İyi bir mücadele ortaya koyacağız. İnşallah Antalya'dan da galibiyetle döneceğiz. Bundan sonra bu işi galibiyet serilerine taşımamız gerekiyor. Eksiklerimiz tamamlandıkça, yeni gelen oyuncuların maalesef sakatlıkları, form düşüklükleri oldu. Oynaya oynaya bu formlar geri geliyor. Kademe kaydeden oyuncular var. Eski performansını yakalayan oyuncular var. İnşallah Antalya'dan da galibiyetle döneriz" cevabını verdi.Emre Kocadağ, geçtiğimiz günlerde puan farkının kapanabileceğine yönelik açıklamasının hatırlatılmasının ardından, "Tabii ki puan farkları geçmiş sezonlarda kapandığını gördük. Adaletli bir yönetim gerçekleşirse saha içinde... Geçen haftalarda da görüyoruz, puan kaybettirmemek için elinden geleni yapan bir anlayış var. O noktada adil bir yönetim sahada görürsek, bu puan farkları kapanır" sözlerini sarf etti.