Burak Yılmaz: "Göster kendini kaptan"

Beşiktaş'ta gözler hafta sonundaki Antalyaspor karşılaşmasına çevrildi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Gaziantep'i mağlup eden siyah-beyazlılar, deplasmanda Güney ekibini de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.Hastalıklar, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Kara Kartal'da, forvette kaptan Cenk Tosun görev yapacak. Yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısı şikayetleri süren Aboubakar'ın yerine zorlu Antalya deplasmanında da takımın gol yükünü Cenk Tosun üstlenecek.Gaziantep maçında bu sezon ligdeki ilk golünü kaydeden Cenk Tosun ile özel olarak görüşen Burak Yılmaz'ın, "Senin tecrübene ve kalitene ne kadar güvendiğimi biliyorsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ben saha kenarında, sen de saha içinde takımın liderliğini birlikte üstleneceğiz. Mutlaka kazanmamız gereken bir mücadele. Sen de gol ya da gollerinde bizi yeniden eski günlerimize taşıyacaksın. Göster kendini kaptan" diyerek tecrübeli oyuncusuna hem moral depoladı.Beşiktaş'ta bu sezon biri ligde biri Avrupa'da toplam 2 gole imza atan Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma altında kariyeri boyunca 193 maçta 87 gol attı, 24 asist yaptı; 111 gole direkt olarak katkı sağladı.