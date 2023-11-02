Fenerbahçe’de Becao gerçeği: Hırsı yaktı!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Fred'den gelen haberler moralleri bozdu. Sarı-lacivertli kulüp Pendik maçında sakatlık yaşayan üç oyuncusu Fred, Becao ve Samet Akaydın için bir açıklama yaptı.Bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:"Üç oyuncumuzun görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir."Fenerbahçe'de Djiku'nun ardından Becao'nun uzun süreli sakatlığı can sıktı. Pendik maçını tamamlayamayan Fred'in iki haftada iyileşmesi beklenirken, tecrübeli futbolcu da bu sürecin üç aya yükselmesinin altındaki gerçek ortaya çıktı.Fred sakatlandığı an kenara değişiklik işareti yaptı, kendini riske atmadı. Becao ile Fred'den daha önce sorun yaşamasına rağmen hem hırsı hem de takımını yalnız bırakmama isteği adeta başına dert oldu. İlk yarıda kendini deneyen sarı-lacivertli oyuncunun durumu daha da kötüleşti.Becao, Trendyol Süper Lig'in ilk haftalarında da sakatlanmış ve üç maç kaçırmıştı. Bu dönemde de hırs yapan tecrübeli futbolcu daha erken sahalara dönmek istemişti. Becao, yine aynı hatayı yaparken, teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor maçının ilk anlarında sorun yaşayan oyuncusundan kenara gelmesini isterken, o kendini denemeyi tercih edip 45 dakika boyunca sahada kalmış, ikinci yarında yerini Samet Akaydın'a bırakmıştı. Brezilyalı futbolcu, Udinese'de de 2022-23 sezonunda kas problemi yaşayıp takımını 8 maç yalnız bırakmıştı.