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İsmail Kartal: "Eksik değiliz, 11 kişiyiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı için yardımcılarıyla yaptığı toplantıda, "Biz eksik değiliz. Sahaya 11 kişi çıkacağız ve galibiyet serisini devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 12:05 Güncelleme 02 Kasım 2023, 12:05
İsmail Kartal: Eksik değiliz, 11 kişiyiz
Fenerbahçe'ye nazar değdi ve üst üste yaşanan sakatlıklarla stoper hattı çöktü... Luan Peres, Serdar Aziz ve Alexander Djiku'nun ardından Becao Becao da sakatlandı ve ilk yarıyı kapattı.

İsmail Kartal'ın elinde bir tek Samet Akaydin kaldı. Ancak tecrübeli teknik adam yaşanan bu sıkıntılara rağmen kadrosuna güveniyor. Çarşamba günü takım izinli olmasına rağmen yardımcılarıyla birlikte Samandıra'ya kapan tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor derbisi için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

"SAHAYA 11 KİŞİ ÇIKACAĞIZ"

İsmail Kartal, Trabzonspor derbisinde stoper tandemini mecburen Samet Akaydin-Jayden Oosterwolde ikilisinden oluşturacak. Tecrübeli çalıştırıcının Fred'in yerine ise Trabzonspor'a karşı Miha Zajc'ı görevlendirmesi bekleniyor. Ancak Kartal, Crespo-Zajc arasındaki son kararını cuma günü verecek. Derbiyi kazanacaklarına ise inancı tam olan Kartal'ın, yardımcılarına "Biz eksik değiliz. Sahaya 11 kişi çıkacağız ve galibiyet serisini devam ettireceğiz" dediği belirtildi.
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