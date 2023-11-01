Fenerbahçe’den 2 kötü haber birden! Becao ve Fred ile ilgili flaş açıklama

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlık sorunu yaşayan Becao ve Fred'in son durumlarıyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.