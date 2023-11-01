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Fenerbahçe'den 2 kötü haber birden! Becao ve Fred ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'den sakatlık yaşayan Becao ve Fred'in son durumlarıyla ilgili açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Becao'da tendon kopması, Fred'de ise kasığında yırtık bulunduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 11:17 Güncelleme 01 Kasım 2023, 11:56
Fenerbahçe’den 2 kötü haber birden! Becao ve Fred ile ilgili flaş açıklama

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlık sorunu yaşayan Becao ve Fred'in son durumlarıyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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