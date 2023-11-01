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Fener’i gözüne kestirdi: Abdullah Avcı planlarını Fenerbahçe derbisini kazanmak üzerine yapıyor

Fenerbahçe’yi detaylıca analiz eden Abdullah Avcı bu maça göre bir oyun planı ve oyuncu grubu belirleyecek. Trabzonspor, Fenerbahçe maçına karşı özel olarak hazırlanacak.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Kasım 2023 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:00
Fener’i gözüne kestirdi: Abdullah Avcı planlarını Fenerbahçe derbisini kazanmak üzerine yapıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçına karşı özel olarak hazırlanacak. Geçtiğimiz sezon takımın başındayken ligde zirvede bulunan rakibini 2-0 mağlup ederek koltuğundan eden teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yine rakibe karşı analizlerle hazırlanacağı öğrenildi.



KALESİNİ KAPATIYOR
Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçları detaylı bir şekilde analiz eden tecrübeli teknik adam, hem oyun planını hem de futbolcu tercihlerini buna göre yapmaya hazırlanıyor. Son iki lig maçında kalesini gole kapatmayı başaran Avcı'nın takımı, rakibinin etkili hücum silahları karşısında da bunu başarmak ve özellikle kanat organizasyonlarını daha da güçlendirerek sonuca gitmeye çalışacak.



FIRTINA'YA ÇİFTE ŞOK
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi iki isimden kötü haber geldi.

Sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Bakasetas ve Karagümrük maçı öncesi ısınma esnasında sakatlanan ve ayak bileği ekleminde sıvı ve ödem tespit edilen Trezeguet'nin derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.



PEPE İÇİN HEDEF 45 DAKİKA
Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe yavaş yavaş form tutmaya devam ediyor. Alanyaspor maçında ilk olarak 10 dakika süre alan Pepe, daha sonra Karagümrük maçında 21 dakika sahada kalmıştı. Pepe'nin Fenerbahçe maçında ise 45 dakika süre alması hedefleniyor.

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