Fener’i gözüne kestirdi: Abdullah Avcı planlarını Fenerbahçe derbisini kazanmak üzerine yapıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçına karşı özel olarak hazırlanacak. Geçtiğimiz sezon takımın başındayken ligde zirvede bulunan rakibini 2-0 mağlup ederek koltuğundan eden teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yine rakibe karşı analizlerle hazırlanacağı öğrenildi.
KALESİNİ KAPATIYOR
Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçları detaylı bir şekilde analiz eden tecrübeli teknik adam, hem oyun planını hem de futbolcu tercihlerini buna göre yapmaya hazırlanıyor. Son iki lig maçında kalesini gole kapatmayı başaran Avcı'nın takımı, rakibinin etkili hücum silahları karşısında da bunu başarmak ve özellikle kanat organizasyonlarını daha da güçlendirerek sonuca gitmeye çalışacak.
FIRTINA'YA ÇİFTE ŞOK
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi iki isimden kötü haber geldi.