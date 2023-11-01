Fener’i gözüne kestirdi: Abdullah Avcı planlarını Fenerbahçe derbisini kazanmak üzerine yapıyor





KALESİNİ KAPATIYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçları detaylı bir şekilde analiz eden tecrübeli teknik adam, hem oyun planını hem de futbolcu tercihlerini buna göre yapmaya hazırlanıyor. Son iki lig maçında kalesini gole kapatmayı başaran Avcı'nın takımı, rakibinin etkili hücum silahları karşısında da bunu başarmak ve özellikle kanat organizasyonlarını daha da güçlendirerek sonuca gitmeye çalışacak.