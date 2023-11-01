Fener’de büyük şok: Rodrico Becao’nun sakatlığı sanılandan daha ciddi

Fenerbahçe 'de Rodrigo Becao depremi yaşanıyor. Pendikspor maçının başında sakatlık yaşayan sonrasında devre arasında oyundan çıkan Brezilyalı stoperden gelen ilk haberler pek de iç açıcı değil.

Becao'nun tendonlarında hasar olduğu ve ödemden dolayı bu hasarın boyutunun tespit edilemediği ve 2. bir MR'ın çekileceği ifade edildi.

Becao'nun 6-8 hafta kadar sahalardan uzak kalma ihtimalinin bulunduğu, ameliyat olması durumunda ise bu sürenin 3 aya çıkacağı iddia ediliyor. Fenerbahçe'de ameliyat olan Serdar Aziz de 2 ay sahalardan uzak kalacak. Djiku'nun dönüşü de 3 haftayı bulabilir. Samet'in durumunda da sıkıntı olduğu ancak Trabzonspor derbisinde oynamasının beklendiği ifade ediliyor.

Bu durumda Fenerbahçe, Trabzonspor derisine savunmanın göbeğinde Samet-Oosterwolde ikilisi ile çıkacak. Bu arada Fred'in sakatlığının da milli araya kadar geçeceği ifade ediliyor. Savunmanın göbeğini Samet-Oosterwolde ikilisi ile kurmayı planlayan İsmail Kartal'ın, Mert Müldür ve İsmail Yüksek'i de gerektiğinde bu bölgede kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında yer aldı.

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Becao'dan gelen ilk haberler Fenerbahçe taraftarını büyük üzüntüye boğdu. Sarı-Lacivertliler 2. MR sonucunun kötü çıkmamasını temenni ediyorlar.