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Okan Buruk'tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı kırmızılılar taraftarı önünde Bayern Münih maçı öncesi galip gelmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi haftası öncesi kadroda revizyona gidiyor. İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 16:58 Güncelleme 02 Kasım 2023, 16:58
Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Ligde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla ikinci sırada bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 24 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi.7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 75 golüne, lacivert-beyazlılar 38 golle yanıt verdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Galatasaray 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

SÜPER LİG'DE SON 9 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kolay puan şansı vermiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 4 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 10 müsabakada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımını sırtlamaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Icardi, bu sezon toplam 17 resmi müsabakada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Icardi, ayrıca ligde Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte krallık yarışında zirvede bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

OKAN BURUK İLE KEMAL ÖZDEŞ 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Gaziantepspor ve Akhisarspor'u, Özdeş ise Balıkesirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırıyordu. Oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü Okan Buruk'un ekipleri, 1'ini ise Kemal Özdeş'in takımları kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

FERNANDO MUSLERA SINIRDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Paşa karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK!

Şampiyonlar Ligi 4. maçında Bayern Münih deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında kadroda revizyona gitmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

DİNLENDİRİLME İHTİMALİ VAR!

Okan Buruk'un Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'yi Bayern Münih maçı öncesi dinlendirebilir.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarına iğneyle çıkan Icardi Kasımpaşa maçında yedeğe çekme ihtimali var.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

ABDÜLKERİM'E İZİN!

Sarı kırmızılıların baba olan Abdülkerim Bardakcı'ya Kasımpaşa maçında izin verilme ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Savunmada Sanchez'in yanında Kaan Ayhan'ın görev alması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

SERGIO VE ZIYECH FORMASINA KAVUŞUYOR!

Çaykur Rizespor maçında 3 puanı getiren Sergio Oliveira yeniden orta sahada Torreira ile birlikte sahaya çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla çalışmalara katılan Hakim Ziyech ilk 11'i giriyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

Tete'nin performansından memnun olmayan Okan Buruk Ziyech - Tete değişilikliğine gidecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin

İşte Buruk'un muhtemel 11'i:

Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Sanchez, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi (Barış)

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan farklı 11! 2 kesik 1 izin
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