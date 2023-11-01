Bir futbolcudan çok fazlası: Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko profesyonelliğiyle takıma örnek oluyor ve övgü topluyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, bu sezon attığı gollerin dışında ortaya koyduğu profesyonellikle de göz kamaştırıyor. Bu sezon 14 maçta 12 gole imza atan Boşnak golcü saha içinde olduğu kadar saha dışında da tam bir profesyonel. Örnek bir futbolcu gibi yaşayan Dzeko, saha içi ve saha dışında arkadaşlarıyla müthiş bir iletişime sahip.

37 yaşındaki futbolcu ilerlemiş yaşına kadar devamlı öğrenmeye açık olan Dzeko, tek başına altyapı maçlarına gidiyor. Gençlerle sohbet ediyor. Oynayacağı takımların analizlerini yapıyor. Tek başına oyununu daha fazla nasıl geliştirir diye kafa yoruyor. Boşnak futbolcu ortaya koyduğu başarılı futbolunu profesyonel yaşantısına borçlu. Sabah 6'da kalkan Dzeko'nun gece hayatı yok.