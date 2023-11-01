Bir futbolcudan çok fazlası: Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko profesyonelliğiyle takıma örnek oluyor ve övgü topluyor

752 MAÇTA 335 GOLÜ VAR
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko kariyerinde 752 maça çıkarken 335 gol attı. 37 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 152 asist yaptı. Kariyerinde sadece 2 maçta kırmızı kart gördü.
OCAK'TA AYRILIK VAR
Fenerbahçe Miguel Crespo ile geçtiğimiz günlerde yeni kontrat imzaladı. Sözleşmesinin son yılına giren Miguel Crespo ile 1 yıllık yeni kontrat imzalanırken, Portekizli orta sahanın 500 bin Euro'luk ücreti 1 milyon Euro'ya çıktı. Sarı-Lacivertliler'de devre arası transfer dönemiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Yönetimi, resmi teklifle gelen kulübe kolaylık sağlama kararı aldı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da Crespo'ya teklif gelmesi durumunda satışına onay verdiği gelen haberler arasında. Crespo'yu Portekiz, Alman ve Fransız takımları yakından takip ediyor.