Altay Bayındır'dan Galatasaray derbisi itirafı: "G.Saray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum"

M.United'a transfer olan Altay Bayındır, M.United TV'de yayımlanan podcastin konuğu oldu.

F.Bahçe'deyken en büyük maç ya da dikkat etmek gerektiğini düşündüğünüz takım kimdi sorusuna G.Saray cevabını veren Bayındır şöyle konuştu: "Galatasaray en büyük derbiydi. Beşiktaş ile oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama G.Saray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum" Kaleciliğe geçmeden önce annesine danıştığını belirten Bayındır, "Annem mutfaktaydı, ona "Şu anki pozisyonum hakkında ne düşünüyorsun? Forvet oynayabilirim. Ya da kaleye geçebilirim" dedim. O da "Kaleye geçebilirsin, senin için daha iyi olur dedi. Uzunsun ve orada daha az koşman gerekir. Sen çok koşma, zaten herkes koşuyor" dedi.