PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Altay Bayındır'dan Galatasaray derbisi itirafı: "G.Saray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum"

Altay Bayındır, "Galatasaray en büyük derbiydi. Beşiktaş ile oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama G.Saray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Kasım 2023 Güncelleme 01 Kasım 2023, 07:00
Altay Bayındır’dan Galatasaray derbisi itirafı: G.Saray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum

M.United'a transfer olan Altay Bayındır, M.United TV'de yayımlanan podcastin konuğu oldu.

F.Bahçe'deyken en büyük maç ya da dikkat etmek gerektiğini düşündüğünüz takım kimdi sorusuna G.Saray cevabını veren Bayındır şöyle konuştu: "Galatasaray en büyük derbiydi. Beşiktaş ile oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama G.Saray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum" Kaleciliğe geçmeden önce annesine danıştığını belirten Bayındır, "Annem mutfaktaydı, ona "Şu anki pozisyonum hakkında ne düşünüyorsun? Forvet oynayabilirim. Ya da kaleye geçebilirim" dedim. O da "Kaleye geçebilirsin, senin için daha iyi olur dedi. Uzunsun ve orada daha az koşman gerekir. Sen çok koşma, zaten herkes koşuyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail’e Kassam darbesi: Kara saldırısına başlayan katliam ordusu geri püskürtülüyor! İletişim ve internet tamamen kesildi
Asgari ücrete enflasyon zammı: Açıklamalar hangi tutara işaret ediyor? Maaş artışı nasıl belirlenecek? Maliyeti ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan’dan kabine sonrası kritik açıklamalar! Öğrencilere burs KOBİ’lere kredi müjdesi: İsrail ve Batı’ya sert tepki
SON DAKİKA