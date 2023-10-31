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Zirvenin adı Fenerbahçe! Rekorları rakipleri de parçalıyor

Süper Lig ve Avrupa’nın en büyük 5 liginde en çok pozisyonu (54) üreten takımı Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, Süper Lig takımları içinde gol beklentisinden isabetli şuta kadar toplam 8 kategoride adını zirveye yazdırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ekim 2023 Güncelleme 31 Ekim 2023, 07:01
Zirvenin adı Fenerbahçe! Rekorları rakipleri de parçalıyor

Pazar gecesi Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yenerek ligde 10'da 10 yapan Fenerbahçe istatistikleriyle de göz kamaştırıyor. Sarı-Lacivertliler hem Avrupa'nın 5 büyük liginde hem de Süper Lig'de rekorları altüst etmiş durumda.

Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol pozisyonu üreten takım oldu. Fenerbahçe 54 gol pozisyonu ile zirvede yer alırken, Sarı-Lacivertli ekibi Bayern Münih (43), Newcastle United (41), Bayer Leverkusen (41) ve Barcelona (39) takip etti. F.Bahçe'nin ligin ilk 10 haftasında zirvede olduğu birçok istatistik var.


HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA
Kanaryalar Süper Lig'in en çok gol atan (29), en çok isabetli şut çeken (73), gol beklentisi en yüksek (27.1), en çok net gol pozisyonu üreten (54), rakip ceza sahasında en çok topla buluşan (388), en çok isabetli orta yapan (66), kalesinde en az şut gören (18), kalesinde en az gol beklentisi olan (4.6) takımı oldu. Fenerbahçe ilk 10 haftada kalesinde gördüğü 5 golle 1995/96 sezonundan bu yana en iyi savunma performansını da gösterdi.


FENER'DE KIRMIZI ALARM
Süper Lig'de son oynadığı maçta Pendispor'u 5-0 gibi farklı skorla mağlup ederek 10. maçında 10. galibiyeti alan Fenerbahçe sakatlık kriziyle boğuşuyor. Serdar Aziz, Joshua King ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları iyileşmeden Pendik maçında Becao ve Fred'in sakatlık yaşaması teknik direktör İsmail Kartal'ı kara kara düşündürüyor. Yaşanan sakatlıkların yüksek tempo ve üst üste gelen maçların etkisiyle oluştuğu da iddialar arasında. Becao ile Fred'in dün MR'larının çekildiği de bildirildi. Fred'in yaklaşık 3 hafta kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Becao'nun da Trabzonspor maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor. Kramp problemi yaşayan Samet ise forma giyebilecek.
Serdar Aziz, King, Djiku, Fred ve Becao'nun üst üste gelen sakatlıkları teknik direktör İsmail Kartal'ı zora soktu. Yüksek tempo ve fazla maç sayısının oyuncuları zorladığı iddia ediliyor.



LIVAKOVIC'E MİLLİ DAVET FENERBAHÇE'NİN
Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ülkesinin EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Ermenistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı. Hırvat eldiven Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 8 maçta 5 gol yerken 5 maçta ise kalesini gole kapadı.



FENER'İN ŞAKASI YOK
Tüm resmi maçlarını kazanan Fenerbahçe, istatistiklere bakıldığında da bunun tesadüf olmadığını adeta haykırıyor.



G.SARAY'I İPLE ÇEKİyor
Fenerbahçe'nin eski futbolculardından Elvir Balic, "Edin Dzeko ile konuştum. 'Galatasaray maçı için sabırsızlanıyorum' dedi.

VER DZEKO'YA YAZ DEFTERE
Kariyerinde son olarak 2011'de Manchester City formasıyla Tottenham'a karşı hat-trick yapan Dzeko, Pendik karşısında attığı 3 golle 11 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Boşnak forvet bu başarısıyla da 61 yıllık bir rekoru kırdı. 37 yaş 226 günlükken 3 gol kaydeden Dzeko, Fenerbahçe efsanesi Lefter Küçükandonyadis'i (36 yaş 291 gün) geride bırakarak Süper Lig'de hat trick yapan en yaşlı oyuncu ünvanının sahibi oldu. Lefter Küçükandonyadis, 36 yaşında 1962 yılında oynanan maçta Vefaspor'a 3 gol kaydetmişti.



4 SİLAHŞORLER
Fenerbahçe'nin gol yollarındaki silahları performanslarıyla dikkat çekiyor. Sarı- Lacivertliler'in yıldızları Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci Sarı-Lacivertli formayla şu ana kadar 58 gole katkıda bulundu. Son oynanan Pendikspor maçında hat trick yapan Edin Dzeko bu sezon çıktığı 14 maçta 12 gol, 7 asist yaparken Sırp yıldız Tadic ise 19 karşılaşmada 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Dzeko gibi Pendikspor ağlarını boş geçmeyen İrfan Can Kahveci de Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 18 mücadelede 9 gol, 5 asistle 14 gole katkıda bulundu. Sarı Kanarya'nın Polonyalı yıldızı Szymanski ise bu sezon 19 müsakabada şans bulurken kaydettiği 9, gol 6 asist ile dikkat çekti.



FENER ARA VERMEDİ
Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdman çift kale maçla sona erdi. Pendikspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

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