Zirvenin adı Fenerbahçe! Rekorları rakipleri de parçalıyor

Pazar gecesi Pendikspor 'u deplasmanda 5-0 yenerek ligde 10'da 10 yapan Fenerbahçe istatistikleriyle de göz kamaştırıyor. Sarı-Lacivertliler hem Avrupa'nın 5 büyük liginde hem de Süper Lig'de rekorları altüst etmiş durumda. Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol pozisyonu üreten takım oldu. Fenerbahçe 54 gol pozisyonu ile zirvede yer alırken, Sarı-Lacivertli ekibi Bayern Münih (43), Newcastle United (41), Bayer Leverkusen (41) ve Barcelona (39) takip etti. F.Bahçe'nin ligin ilk 10 haftasında zirvede olduğu birçok istatistik var.



HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA

Kanaryalar Süper Lig'in en çok gol atan (29), en çok isabetli şut çeken (73), gol beklentisi en yüksek (27.1), en çok net gol pozisyonu üreten (54), rakip ceza sahasında en çok topla buluşan (388), en çok isabetli orta yapan (66), kalesinde en az şut gören (18), kalesinde en az gol beklentisi olan (4.6) takımı oldu. Fenerbahçe ilk 10 haftada kalesinde gördüğü 5 golle 1995/96 sezonundan bu yana en iyi savunma performansını da gösterdi.





FENER'DE KIRMIZI ALARM

Süper Lig'de son oynadığı maçta Pendispor'u 5-0 gibi farklı skorla mağlup ederek 10. maçında 10. galibiyeti alan Fenerbahçe sakatlık kriziyle boğuşuyor. Serdar Aziz, Joshua King ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları iyileşmeden Pendik maçında Becao ve Fred'in sakatlık yaşaması teknik direktör İsmail Kartal'ı kara kara düşündürüyor. Yaşanan sakatlıkların yüksek tempo ve üst üste gelen maçların etkisiyle oluştuğu da iddialar arasında. Becao ile Fred'in dün MR'larının çekildiği de bildirildi. Fred'in yaklaşık 3 hafta kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Becao'nun da Trabzonspor maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor. Kramp problemi yaşayan Samet ise forma giyebilecek.

Serdar Aziz, King, Djiku, Fred ve Becao'nun üst üste gelen sakatlıkları teknik direktör İsmail Kartal'ı zora soktu. Yüksek tempo ve fazla maç sayısının oyuncuları zorladığı iddia ediliyor.