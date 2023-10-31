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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! O takım şoke etti

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Şampiyonluk yarışında birbirinden önemli karşılaşmaların oynandığı ligde zirve yarışını Fenerbahçe ve Galatasaray önde götürüyor. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İşte 10. haftnın ardından favori takım ve 4 büyüklerin oranları...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 12:50 Güncelleme 31 Ekim 2023, 12:50
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! O takım şoke etti

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

10 hafta sonunda şampiyonluk için nefes kesen rekabet tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Süper Lig'in devleri sezon sonunda ipi göğüslemek için kıyasa bir yarış içinde.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

10. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Fenerbahçe ise deplasmanda Pendikspor'u 5-0 gini farklı bir skorla yendi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Trabzonspor, deplasmanda Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Zor günler yaşayan Beşiktaş ise evinde Gaziantep FK'yı 2-0 ile geçti.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Bu sonucun ardından 10. hafta sonunda Fenerbahçe 30 puanla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Galatasaray ise ezeli rakibinin arkasında 28 puanla 2. sırada yer aldı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Beşiktaş üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası galip geldi ve 19 puana yükselerek 4. sırada yer aldı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Trabzonspor da yaşadığı puan kaybının ardından 16 puanla 6. sıraya geriledi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

İşte ayrıntılar...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Fenerbahçe, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Sarı-lacivertlilere verilen oran 2.05'ten 1.80'e düşürüldü.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Zirvede Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi olan Galatasaray'ın oranı da 2.25'ten 1.90'a düşürüldü.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Beşiktaş'ın 10.00 olan oranı ise 20.00 olarak güncellendi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Trabzonspor'un 25.00 olan oranı ise 50.00'ye çıkarıldı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti

Adana Demirspor şampiyonluğuna da 50.00 oran verildi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş’ın oranı şoke etti
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