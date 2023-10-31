Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! O takım şoke etti

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.
10. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe ise deplasmanda Pendikspor'u 5-0 gini farklı bir skorla yendi.
Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Trabzonspor, deplasmanda Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.
Zor günler yaşayan Beşiktaş ise evinde Gaziantep FK'yı 2-0 ile geçti.
Bu sonucun ardından 10. hafta sonunda Fenerbahçe 30 puanla liderliğini sürdürdü.
Galatasaray ise ezeli rakibinin arkasında 28 puanla 2. sırada yer aldı.
Beşiktaş üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası galip geldi ve 19 puana yükselerek 4. sırada yer aldı.
Trabzonspor da yaşadığı puan kaybının ardından 16 puanla 6. sıraya geriledi.
Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da değişti.
İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
Sarı-lacivertlilere verilen oran 2.05'ten 1.80'e düşürüldü.
Zirvede Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi olan Galatasaray'ın oranı da 2.25'ten 1.90'a düşürüldü.
Beşiktaş'ın 10.00 olan oranı ise 20.00 olarak güncellendi.
Trabzonspor'un 25.00 olan oranı ise 50.00'ye çıkarıldı.