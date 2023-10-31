Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Şu ana kadar sezona damga vuran bir performans sergileyen sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da ocak ayına çevrildi.
Yönetim devre arasında takviye yapacağı bölgeleri şimdiden belirlemeye başladı.
Yaz transfer döneminde olduğu gibi geniş bir oyuncu listesi bulunan Kanarya'da, resmi görüşmelerin yapılacağı futbolcular netleşti.
Özellikle izleme komitesinin önerdiği futbolcular öncelik haline geldi.
Bu isimler ilk etapta teknik direktör İsmail Kartal'ın önüne geldi.
Sarı lacivertli kurmaylar, tecrübeli hocanın onay vermesinin ardından da girişimlere başladı.
TÜM PLANLAR DEĞİŞTİ!
Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftaya kadar ocak ayı için 1 ya da 2 transfer yapılması hedefleniyordu.
Ancak sarı lacivertlilerde yaşanan sakatlıklar sonrası tüm planlar değişti.
Yönetim adeta acil durum koduyla transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı lacivertlilerin transferdeki ilk hedefinin artık stoper bölgesi olduğu belirtildi.
Kanarya'da Luan Peres, Samet Akaydin, Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlanması sonrası elde neredeyse stoper kalmadı.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz en az 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
Luan Peres'in de uzun süre forma giyemeyeceği öngörülüyor.
Becao, Samet ve Djiku'nun ise en fazla 2-3 maç kaçırması bekleniyor.
Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.
Sarı lacivertlilerin flaş bir savunmacı için nabız yokladığı öne sürüldü.
Kanarya'nın, Galatasaray'ın eski yıldızını gündemine aldığı iddia edildi.
İşte A Spor'un haberine göre o futbolcu...
F.BAHÇE'DEN DENAYER BOMBASI!
Fenerbahçe'ye, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da forma giyen Jason Denayer önerisi geldi.
28 yaşındaki stoperin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Fateh'ten ayrılmak istediği belirtildi.
Sezon başında bedelsiz bir şekilde Al-Fateh takımına giden Belçikalı defansın, kulübünde mutsuz olduğu kaydedildi.
Bu doğrultuda başarılı oyuncunun stoper arayışında olan Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edildi.
Özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın da Denayer önerisine sıcak baktığı öne sürüldü.
Yönetimin Denayer ismini değerlendirmeye aldığı ve önümüzdeki günlerde resmi adımların atılabileceği kaydedildi.
1.84 boyundaki stoperin ise Fenerbahçe'nin teklif yapması durumunda kulübünden bonservisini almakta problem yaşamayacağı bildirildi.
Transferin 1-2 hafta içinde şekillenmesi bekleniyor.
Jason Denayer, yaz transfer döneminmde Al-Fateh kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
Bu sezon Suudi Arabistan'da 8 maça çıkan Belçikalı futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlamadı.
Denayer 2015 ve 2017 yıllarında Galatasaray forması giymişti.
Yıldız isim kariyerinde Lyon, Manchester City, Sunderland, Celtic ve Shabab Al-Ahli gibi ekiplerde de ter dökmüştü.