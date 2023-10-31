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Galatasaray'ın eski stoperi Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ocak ayında takviye yapacağı bölgeleri belirleyen sarı lacivertlilerde son dakika plan değişikliği yaşandı. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası transfer hedeflerini değiştiren Kanarya, devre arası için Galatasaray'ın eski yıldızını gündemine aldı. İşte o isim ve transferin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 11:08 Güncelleme 31 Ekim 2023, 11:08
Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Hem ligde hem de Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Şu ana kadar sezona damga vuran bir performans sergileyen sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da ocak ayına çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Yönetim devre arasında takviye yapacağı bölgeleri şimdiden belirlemeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Yaz transfer döneminde olduğu gibi geniş bir oyuncu listesi bulunan Kanarya'da, resmi görüşmelerin yapılacağı futbolcular netleşti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Özellikle izleme komitesinin önerdiği futbolcular öncelik haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Bu isimler ilk etapta teknik direktör İsmail Kartal'ın önüne geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı lacivertli kurmaylar, tecrübeli hocanın onay vermesinin ardından da girişimlere başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

TÜM PLANLAR DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftaya kadar ocak ayı için 1 ya da 2 transfer yapılması hedefleniyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Ancak sarı lacivertlilerde yaşanan sakatlıklar sonrası tüm planlar değişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Yönetim adeta acil durum koduyla transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı lacivertlilerin transferdeki ilk hedefinin artık stoper bölgesi olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Kanarya'da Luan Peres, Samet Akaydin, Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlanması sonrası elde neredeyse stoper kalmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz en az 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Luan Peres'in de uzun süre forma giyemeyeceği öngörülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Becao, Samet ve Djiku'nun ise en fazla 2-3 maç kaçırması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı lacivertlilerin flaş bir savunmacı için nabız yokladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Kanarya'nın, Galatasaray'ın eski yıldızını gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

İşte A Spor'un haberine göre o futbolcu...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

F.BAHÇE'DEN DENAYER BOMBASI!

Fenerbahçe'ye, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da forma giyen Jason Denayer önerisi geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

28 yaşındaki stoperin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Fateh'ten ayrılmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Sezon başında bedelsiz bir şekilde Al-Fateh takımına giden Belçikalı defansın, kulübünde mutsuz olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Bu doğrultuda başarılı oyuncunun stoper arayışında olan Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın da Denayer önerisine sıcak baktığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Yönetimin Denayer ismini değerlendirmeye aldığı ve önümüzdeki günlerde resmi adımların atılabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

1.84 boyundaki stoperin ise Fenerbahçe'nin teklif yapması durumunda kulübünden bonservisini almakta problem yaşamayacağı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Transferin 1-2 hafta içinde şekillenmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Jason Denayer, yaz transfer döneminmde Al-Fateh kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Bu sezon Suudi Arabistan'da 8 maça çıkan Belçikalı futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Denayer 2015 ve 2017 yıllarında Galatasaray forması giymişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!

Yıldız isim kariyerinde Lyon, Manchester City, Sunderland, Celtic ve Shabab Al-Ahli gibi ekiplerde de ter dökmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski stoperi Fenerbahçe’ye geliyor!
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