Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını müzesine götüren ve bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekti.
Cimbom; Icardi, Zaha, Ziyech, Angelino, Tete ve Sanchez gibi yıldız isimlerin kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın renklerine bağladığı ve transferiyle en çok konuşulan isimlerden biri de Tanguy Ndombele oldu.
Sarı-kırmızılılar, eylül ayında Tottenham forması giyen Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon avro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin Evro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.
Tottenham'dan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki futbolcu istenen katkıyı veremedi.
Şu ana kadarki performansıyla geçer not alamayan Ndombele ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
BURUK İKİ KEZ VETO ETTİ
Aslan'ın transfer penceresinin kapanmasına saatler kala renklerine bağladığı Ndombele'yi teknik direktör Okan Buruk'un iki kez veto ettiği öne sürüldü.
Psikolojik ve mental açıdan gelen raporları inceleyen Buruk'un, Kongo kökenli Fransız futbolcuyu aslında tercih etmediği ancak Lazio'dan alınması planlanan Matias Vecino'nun transferinin gerçekleşmemesi sonrası 26 yaşındaki oyuncuya imza attırıldığı öğrenildi.
G.Saray, Ndombele'nin bonservisini 5 sezona yayılmış, eşit taksitler halinde toplam 15 milyon Euro'ya alabilme hakkına sahip.
SKOR KATKISI YOK
Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan ve 123 dakika süre alabilen Ndombele, skora katkı yapamadı.
Ligde 1 maçta ilk 11'de başlayan Ndombele, Galatasaray taraftarlarına da hayal kırıklığı yaşatmış durumda.
Geçen sezon Napoli'de oynayan Ndombele'nin, Cimbom ile kontratı sezon sonunda bitecek.
Takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşulan Tanguy Ndombele, Galatasaray'da bu sezon 3 milyon 136 bin Euro kazanmış olacak.