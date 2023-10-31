SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle büyük yankı uyandıran Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Tanguy Ndombele olmuştu. Transferin son günlerinde satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiralanan Fransız yıldızla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 15:47 Güncelleme 31 Ekim 2023, 15:47
Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını müzesine götüren ve bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Cimbom; Icardi, Zaha, Ziyech, Angelino, Tete ve Sanchez gibi yıldız isimlerin kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Galatasaray'ın renklerine bağladığı ve transferiyle en çok konuşulan isimlerden biri de Tanguy Ndombele oldu.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Sarı-kırmızılılar, eylül ayında Tottenham forması giyen Fransız orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon avro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin Evro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Tottenham'dan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki futbolcu istenen katkıyı veremedi.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Şu ana kadarki performansıyla geçer not alamayan Ndombele ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

BURUK İKİ KEZ VETO ETTİ

Aslan'ın transfer penceresinin kapanmasına saatler kala renklerine bağladığı Ndombele'yi teknik direktör Okan Buruk'un iki kez veto ettiği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Psikolojik ve mental açıdan gelen raporları inceleyen Buruk'un, Kongo kökenli Fransız futbolcuyu aslında tercih etmediği ancak Lazio'dan alınması planlanan Matias Vecino'nun transferinin gerçekleşmemesi sonrası 26 yaşındaki oyuncuya imza attırıldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

G.Saray, Ndombele'nin bonservisini 5 sezona yayılmış, eşit taksitler halinde toplam 15 milyon Euro'ya alabilme hakkına sahip.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

SKOR KATKISI YOK

Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan ve 123 dakika süre alabilen Ndombele, skora katkı yapamadı.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Ligde 1 maçta ilk 11'de başlayan Ndombele, Galatasaray taraftarlarına da hayal kırıklığı yaşatmış durumda.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Geçen sezon Napoli'de oynayan Ndombele'nin, Cimbom ile kontratı sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...

Takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşulan Tanguy Ndombele, Galatasaray'da bu sezon 3 milyon 136 bin Euro kazanmış olacak.

GALATASARAY HABERLERİ! Ndombele için şoke eden iddia! Tam 2 kez...
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
Antalya’daki 29 Ekim kutlamalarında skandal konuşma! Öğretmen Emine Karakaş Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldı muhalefet ve hainler alkışladı
Yıldırım’ın röntgeni çekiliyor
SON DAKİKA