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Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!

Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 9 maçı kazanan Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Cuma günü sahasında ağırlayacağı İstanbul ekibini mağlup ederek serisini 10 maça çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılarda Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 18:18 Güncelleme 31 Ekim 2023, 18:18
Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Üst üste zorlu maçlar oynayan sarı kırmızılılar şimdi de gözünü Kasımpaşa mücadelesine çevirdi.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Cimbom, Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cuma günü evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Zorlu müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Öte yandan Kasımpaşa karşılaşması öncesi Okan Buruk'tan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

İşte detaylar...

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Rize'de tek golle 3 puana ulaşan Aslan'da 9 maçlık galibiyet serisine rağmen Teknik Direktör Okan Buruk'un arayışları devam ediyor.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Sarı-kırmızılı teknik adam, ön taraftaki kurguda değişikliğe gidiyor.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Milliyet'in haberine göre, Buruk'un Hakim Ziyech'i ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Faslı yıldızın 10 numaralı pozisyonda değerlendirilmek istendiği bildirildi.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

KEREM ESKİ YERİNE DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan ve Bayern ile Rize maçlarının ikinci yarılarında görev alan Ziyech'in, Kasımpaşa maçıyla beraber 11'e gireceği belirtildi.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Tecrübeli oyuncunun cepheden etkili şutları ve pasları ile tıkanan oyunda kilidi açabileceği öngörüldü.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Diğer taraftan Ziyech'in 11'e girmesiyle beraber Kerem Aktürkoğlu'nun da eski pozisyonu olan sol açığa geçeceği belirtildi.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

SAĞDA ZAHA VEYA TETE

Kerem'in 10 numara pozisyonda tartışılan performansı da yine alınan kararda etkili oldu.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Zaha veya Tete'nin ise bu kurguda ön tarafın sağında değerlendirileceği belirtildi.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

ICARDI'YE TEDAVİ

Cim-Bom'da Kasımpaşa hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla başladı.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Rize maçı sonrası izin yapan ve dün çalışmalara başlayan Galatasaray'da, son iki maçtır büyük fedakarlık yapan Mauro Icardi ise günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

Arjantinli forvetin ağrıları devam ederken, Kasımpaşa maçında da yine iğneyle sahadaki yerini alması bekleniyor.

Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!
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