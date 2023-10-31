Galatasaray’dan Hakim Ziyech kararı!

SAĞDA ZAHA VEYA TETE Kerem'in 10 numara pozisyonda tartışılan performansı da yine alınan kararda etkili oldu.

Zaha veya Tete'nin ise bu kurguda ön tarafın sağında değerlendirileceği belirtildi.

ICARDI'YE TEDAVİ Cim-Bom'da Kasımpaşa hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla başladı.

Rize maçı sonrası izin yapan ve dün çalışmalara başlayan Galatasaray'da, son iki maçtır büyük fedakarlık yapan Mauro Icardi ise günü tedaviyle geçirdi.

Arjantinli forvetin ağrıları devam ederken, Kasımpaşa maçında da yine iğneyle sahadaki yerini alması bekleniyor.