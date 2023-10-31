Kartal söktü aldı! Cenk’ten puan çıkardı | Seçim sürecine giren Beşiktaş, Gaziantep’i yenerek moral kazandı

Beşiktaş Gaziantep FK'yı evinde 2-0 yenerek derin bir nefes aldı. 14. dakikada Gaziantep etkili geldi. Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Furkan Soyalp ön direkte topukla topukla kaleye gönderdi, kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi.
17'de Zaynutdinov ceza sahası içinden voleyle vurdu, kaleci Nita topun ağlara gitmesine izin vermedi. Beşiktaş, 25. dakikada gole yaklaştı. Onur Bulut'un ortasına Cenk Tosun kafayla vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.
37'de Zaynutdinov'un ceza sahası dışından gönderdiği füzeyi kaleci Nita müthiş kurtardı. 53'te Gaziantep FK'da Dragus kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu üstten auta gitti. 63'te Chamberlain'in kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0... 75'te Rashica'nın arka direğe yaptığı ortayı Cenk Tosun kafayla ağlara yolladı: 2-0... Dakikalar 80'i gösterdiğinde Cenk Tosun'un ceza sahası dışından yaptığı sert şut yan direkten geri geldi. 86'da Hadziahmetovic, 90+2'de ise Furkan kırmızı kart gördü. Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
ANTE REBİC'E KAPIYI GÖSTERDİ
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları nedeniyle Hırvat futbolcu Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi. Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle Burak Yılmaz, 'Haydi kardeşim, çık idmandan' dedi ve Rebic'i antrenmandan kovdu. Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 280 bin Euro imza parasıyla 2 yıllığına kadrosuna katmıştı. Dün gece yedek kulübesinde olan 30 yaşındaki hücumcu, oynadığı 9 resmi maçta skora gol-asist katkısı yapamadı.
SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ
Beşiktaş, olağanüstü genel kurul toplantısının tarihinin, camianın menfaatleri doğrultusunda öne çekildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım'da çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir" denildi.
TOSUN PAŞA SİFTAH YAPTI BEŞİKTAŞ'TA
Vincent Aboubakar'ın yokluğunda forvet hattında tüm sorumluluk Cenk Tosun'daydı. Yıldız oyuncu dün Gaziantep filelerini havalandırdı ve üzerine düşen görevi yaptı. Tecrübeli oyuncu bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, "Galatasaray ve Bodo maçlarını kaybettik. Gaziantep maçını kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Galibiyetlerin devamı gelecek" dedi.
8 GOL ATTI 1 GOL YEDİ
Evinde Gaziantep FK ile oynadığı 4 Süper Lig maçını da kazanan Beşiktaş (hükmen sonuçlar hariç), bu karşılaşmalarda attığı 8 gole karşılık sadece bir gole izin verdi:
İLK KAFA GOLÜ
Salih Uçan, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Siyah-Beyazlılar'ın yıldızı ayrıca Süper Lig'de ilk kez kafa golü atmayı başardı.