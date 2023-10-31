Kartal söktü aldı! Cenk’ten puan çıkardı | Seçim sürecine giren Beşiktaş, Gaziantep’i yenerek moral kazandı

ANTE REBİC'E KAPIYI GÖSTERDİ Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, disiplinsiz tavırları nedeniyle Hırvat futbolcu Ante Rebic'i antrenmandan gönderdi. Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle Burak Yılmaz, 'Haydi kardeşim, çık idmandan' dedi ve Rebic'i antrenmandan kovdu. Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon Euro garanti ücret ve 280 bin Euro imza parasıyla 2 yıllığına kadrosuna katmıştı. Dün gece yedek kulübesinde olan 30 yaşındaki hücumcu, oynadığı 9 resmi maçta skora gol-asist katkısı yapamadı.





SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Beşiktaş, olağanüstü genel kurul toplantısının tarihinin, camianın menfaatleri doğrultusunda öne çekildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım'da çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir" denildi.



TOSUN PAŞA SİFTAH YAPTI BEŞİKTAŞ'TA

Vincent Aboubakar'ın yokluğunda forvet hattında tüm sorumluluk Cenk Tosun'daydı. Yıldız oyuncu dün Gaziantep filelerini havalandırdı ve üzerine düşen görevi yaptı. Tecrübeli oyuncu bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, "Galatasaray ve Bodo maçlarını kaybettik. Gaziantep maçını kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Galibiyetlerin devamı gelecek" dedi.



8 GOL ATTI 1 GOL YEDİ

Evinde Gaziantep FK ile oynadığı 4 Süper Lig maçını da kazanan Beşiktaş (hükmen sonuçlar hariç), bu karşılaşmalarda attığı 8 gole karşılık sadece bir gole izin verdi:



İLK KAFA GOLÜ

Salih Uçan, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Siyah-Beyazlılar'ın yıldızı ayrıca Süper Lig'de ilk kez kafa golü atmayı başardı.