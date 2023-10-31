Galatasaray’ın kiralık transferi Ndombele büyük hayal kırıklığı yaşattı! Ndombele ilgili çok çarpıcı bir iddia gündemi sarstı

Ses getiren transferler yapan Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonlu bedelsiz kadrosuna katmıştı. Şu ana kadarki performansıyla geçer not alamayan Ndombele ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

BURUK TERCİH ETMEDİ

Aslan'ın transfer penceresinin kapanmasına saatler kala renklerine bağladığı Ndombele'yi teknik direktör Okan Buruk'un iki kez veto ettiği öne sürüldü. Psikolojik ve mental açıdan gelen raporları inceleyen Buruk'un, Kongo kökenli Fransız futbolcuyu aslında tercih etmediği, ancak Lazio'dan alınması planlanan Matias Vecino'nun transferinin gerçekleşmemesi sonrası 26 yaşındaki oyuncuya imza attırıldığı öğrenildi. G.Saray, Ndombele'nin bonservisini 5 sezona yayılmış, eşit taksitler halinde toplam 15 milyon Euro'ya alabilme hakkına sahip.