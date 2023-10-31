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Buruk'tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrilmiş durumda. Evinde oynanacak mücadeleden 3 puanla ayrılmayı planlayan teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı. Deneyimli hoca, Rizespor maçında 11'de görevlendirdiği o yıldızı yedeğe çekme kararı aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 12:15 Güncelleme 31 Ekim 2023, 12:15
Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

Son olarak Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

İlk hafta Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Cimbom, sonrasında oynadığı tüm maçları kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

ICARDI İĞNE İLE OYNUYOR!
Beşiktaş derbisinde ayağına aldığı darbe nedeniyle sorun yaşayan Mauro Icardi, iğneyle sahaya çıkıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

Bayern Münih ve Rizespor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Arjantinli yıldızın Kasımpaşa karşılaşmasında da fedakarlık yapması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

MERTENS'E KESİK!
Teknik direktör Okan Buruk, Rizespor maçında 11'de görevlendirdiği Dries Mertens'i Kasımpaşa mücadelesinde yedeğe çekecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

Deneyimli hoca, Belçikalı yıldızı hamle oyuncusu olarak düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

TETE 11'E DÖNÜYOR!
Çaykur Rizespor karşısında yedek soyunan ve oyuna ikinci yarıda giren Tete, Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'e dönüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

Brezilyalı oyuncunun performansından memnun olan Okan Buruk, formayı emanet edecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

Ligde 1 asist yapan ve golü bulunmayan 23 yaşındaki oyuncu, bu maçta şanssızlığını kırmak istiyor. Tete, tek golünü Kopenhag ağlarına yollamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

ORTADA FORMA KAAN AYHAN'IN
Orta alanda Torreira'nın yanındaki ismi oturtamayan sarı-kırmızılılarda bu isim artık netlik kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

Kerem Demirbay'ın son maçtaki kötü performansı, Ndombele'nin formsuzluğu ve Oliveira'nın istikrarsızlığı gözleri Kaan Ayhan'a çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok

Zorlu maçlarda başarılı performans gösteren Kaan, Fotomaç'ın haberine göre Kasımpaşa mücadelesiyle ilk 11'deki yerine dönecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Kasımpaşa maçında yok
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