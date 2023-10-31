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Cristiano Ronaldo Lionel Messi ile dalga geçti! İşte o yorum

Merakla beklenen Ballon d'Or ödülü sahibini buldu. Arjantinli yıldız Lionel Messi kariyerinde 8. kez bu dev ödülü kazandı. Ancak Messi'nin bu ödülü kazanması bazı eleştirileri de beraberinde getirmişti. Cristiano Ronaldo, sekizinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi hakkındaki eleştiri dolu bir gönderiye yorum yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 16:49 Güncelleme 31 Ekim 2023, 16:50
Cristiano Ronaldo Lionel Messi ile dalga geçti! İşte o yorum

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin sekizinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından uzun yıllar rekabet ettiği bir diğer dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi ile dalga geçti! İşte o yorum

Instagram üzerinden Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülünü almasını eleştiren bir paylaşıma Cristiano Ronaldo'nun beğeni ve yorum göndermesi gündem oldu.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi ile dalga geçti! İşte o yorum

Yapılan paylaşımda Messi için şu ifadeler kullanıldı;

Cristiano Ronaldo Lionel Messi ile dalga geçti! İşte o yorum

"Tahmin edildiği gibi Ballon d'Or'u Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibi görünüyordu. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi ile dalga geçti! İşte o yorum

Dünya Kupası'nı kazandı doğru ama 6 penaltı atarak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi ile dalga geçti! İşte o yorum

Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa alan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler."

Cristiano Ronaldo Lionel Messi ile dalga geçti! İşte o yorum

Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve 4 adet "gülücük emojisi" kullanarak yorum yaptı.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi ile dalga geçti! İşte o yorum

İşte o paylaşım ve Ronaldo'nun yorumu...

Cristiano Ronaldo Lionel Messi ile dalga geçti! İşte o yorum
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