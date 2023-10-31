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Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor adını bir üst tura yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Alanyaspor ile Belediye Kütahyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Böylelikle Alanyaspor adını bir üst tura yazdırdı.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 13:02 Güncelleme 31 Ekim 2023, 23:20
Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor adını bir üst tura yazdırdı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Alanyaspor ile Belediye Kütahyaspor karşı karşıya geldi.

Maçı ev sahibi ekip Alanyaspor 4-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen taraf oldu.

Alanyaspor 4 - 1 Kütahya Belediyespor (ÖZETİ İZLEYİN)



Mücadelede gol perdesini açan taraf Alanyaspor'da 27. dakikada Sisto oldu.

GOL | Corendon Alanyaspor 1-0 Belediye Kütahyaspor
GOL | Corendon Alanyaspor 2-0 Belediye Kütahyaspor


34. dakikada Janvier farkı ikiye çıkaran golü atarken Anderson ise 43. dakikada skoru 3-0 yaptı.


GOL | Corendon Alanyaspor 3-0 Belediye Kütahyaspor
GOL | Corendon Alanyaspor 3-1 Belediye Kütahyaspor


Belediye Kütahyaspor 63. dakikada Berkant'la farkı 2'ye indiren golü atarken müsabakada son sözü 80. dakikada Anderson söyledi ve maçın skorunu tayin etti.

GOL | Corendon Alanyaspor 4-1 Belediye Kütahyaspor

Alanyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselen taraf oldu.

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