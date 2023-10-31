Fırtına’nın kanadı kırık! Trabzonspor bu sezon sol kanatta istikrarı yakalayamadı

Trabzonspor'da sezon başından bu yana sol kanatta yaşanan sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Bordo-Mavililer'in sezon başı kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu Orsic'in sakatlanmasıyla başlayan sol kanattaki problem, Karagümrük maçında da devam etti.







Orsic'in durumu sonrası gözler bu mevkide Mısırlı oyuncu Trezeguet'e çevrilmişti. Ancak Trezeguet de sakatlıklardan dolayı bir türlü form tutamadı. Trezeguet son Karagümrük maçı öncesi ısınma esnasında yine sakatlandı.