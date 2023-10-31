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Fırtına’nın kanadı kırık! Trabzonspor bu sezon sol kanatta istikrarı yakalayamadı

Orsic sezon öncesi ağır sakatlık yaşadı. Trezeguet de sezon içinde sürekli sakatlandı... Sol kanatta Bardhi, Fountas ve Visca görev yapmak zorunda kaldı...

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ekim 2023 Güncelleme 31 Ekim 2023, 07:01
Fırtına’nın kanadı kırık! Trabzonspor bu sezon sol kanatta istikrarı yakalayamadı

Trabzonspor'da sezon başından bu yana sol kanatta yaşanan sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Bordo-Mavililer'in sezon başı kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu Orsic'in sakatlanmasıyla başlayan sol kanattaki problem, Karagümrük maçında da devam etti.




Orsic'in durumu sonrası gözler bu mevkide Mısırlı oyuncu Trezeguet'e çevrilmişti. Ancak Trezeguet de sakatlıklardan dolayı bir türlü form tutamadı. Trezeguet son Karagümrük maçı öncesi ısınma esnasında yine sakatlandı.



Bu mevkide bir türlü istikrarı yakalayamayan Trabzonspor'da hemen hemen her maçta farklı oyuncular sol kanatta görev yapmak zorunda kaldı.



İlk hafta Antalya karşısında Trezeguet forma giyerken Mısırlı oyuncu 2. haftadaki Galatasaray maçında sakatlanmıştı. Ç.Rize maçında sol kanatta Visca görev aldı. Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatay maçlarında Bardhi, Adana Demir maçında Fountas, Alanya maçında ise yine Bardhi sol kanatta oynadı. Son maçın ısınma esnasında Trezeguet'nin sakatlanmasıyla da Abdullah Avcı, tercihini Fountas'tan yana kullanmıştı.

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Fırtına'nın Mısırlı yıldızı sakatlığı nedeniyle bu sezon 4 maç kaçırdı.


Bu sezon 6 Süper Lig maçında görev yapan Trezeguet'nin 1 asisti bulunuyor.

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