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Galatasaray'a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor. Yedek kaldığı için mutsuz olan Danimarkalı stoper, takımdaki bağlarını tamamen kopardı. Ocak ayında veda edecek olan 25 yaşındaki savunmacıya 3 talip birden çıktı. Galatasaray'ın Nelsson için bonservis beklentisi de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 11:54 Güncelleme 31 Ekim 2023, 11:54
Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Victor Nelsson ayrılığı gerçekleşiyor. Danimarkalı oyuncu ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

Davinson Sanchez'in transferiyle ikinci plana düşen 25 yaşındaki oyuncu, teknik ekiple kriz yaşamıştı. Yedek kaldığı için mutsuz olan Victor Nelsson ayrılığı kafasına koydu.

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ!
Victor Nelsson yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddettiğini duyurdu.

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

Danimarkalı stoper, "Toplantılar oldu ve kısmen anlaştık, ben de gidip düşündüm, daha sonra istemediğimi açıkladım."

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

"Sözleşmemin bitmesine üç yıl kaldı ve bir yıl daha uzatılabileceğimi düşünmüyorum, bu nedenle bir süre önce sözleşmemi uzatmak istemediğimi açıklamıştım.

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

"Bu yüzden mi yedek oturuyorum bilmiyorum. Bunu Okan Buruk veya yöneticilere sorun. Takımdan sorumlu olan kişi teknik direktördür. Kazanmak için en iyi olan kimse o oynar." dedi.

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

"UNITED MAÇINDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"
Nelsson, "United maçı beni gerçekten kızdırdı ve oynamamam için hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonra üç maç yedek kulübesinde oturdum. Beni şaşırttı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

"YEDEK KULÜBESİNDE OTURMAYI SEVMİYORUM"
Nelsson, "Biraz uzun sürecek ama Okan Buruk ve Erden Timur ile bazı görüşmelerim var ama oynamazsam ne yapacağım açık.

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum ve eğer bunu yapmazsam başka bir yer bulmam gerekecek. Bu gayet açık. Ben yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" dedi.

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

Galatasaray ile 2026 yazında sözleşmesi bitecek Nelsson, bu sezon 13 maçta forma giydi ve 913 dakika süre aldı.

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

TAKIMDAKİ BAĞI TAMAMEN KOPTU!
Takımdaki bağı tamamen kopan Danimarkalı savunmacı için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

VICTOR NELSSON AVRUPA YOLCUSU
Akşam'ın haberine göre; Danimarkalı futbolcu ile Arsenal, Tottenham ve Ajax ilgileniyor.

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

15-20 MİLYON EURO...
Sarı kırmızılılar 15-20 milyon euro arası bonservis geliri hedefliyor.

Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi
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