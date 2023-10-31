Galatasaray’a Nelsson piyangosu! İşte bonservisi

Danimarkalı stoper, "Toplantılar oldu ve kısmen anlaştık, ben de gidip düşündüm, daha sonra istemediğimi açıkladım."

"Sözleşmemin bitmesine üç yıl kaldı ve bir yıl daha uzatılabileceğimi düşünmüyorum, bu nedenle bir süre önce sözleşmemi uzatmak istemediğimi açıklamıştım.

"Bu yüzden mi yedek oturuyorum bilmiyorum. Bunu Okan Buruk veya yöneticilere sorun. Takımdan sorumlu olan kişi teknik direktördür. Kazanmak için en iyi olan kimse o oynar." dedi.

"UNITED MAÇINDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Nelsson, "United maçı beni gerçekten kızdırdı ve oynamamam için hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonra üç maç yedek kulübesinde oturdum. Beni şaşırttı." ifadelerini kullandı.