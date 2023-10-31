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Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ net konuştu: Hepsinden hesap soracağız | Camiayı ayağa kaldırmaya hazırım

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ, “Üstümüzdeki kara bulutların farkındayım. Şampiyonluk pastasını iki takıma bölüştürmeye çalışanlardan hesap soracağız” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ekim 2023 Güncelleme 31 Ekim 2023, 07:01
Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ net konuştu: Hepsinden hesap soracağız | Camiayı ayağa kaldırmaya hazırım

Beşiktaş'ta yaklaşan seçim öncesinde kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş açıklamalar geldi. 2-0 kazandıkları Gaziantep FK galibiyeti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocadağ, başkan adaylığı süreci hakkında konuşurken, ezeli rakiplerine de gönderme yaptı.

GEREKEN NEYSE YAPACAĞIM
Siyah-beyazlı yönetici, "Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından, beyaz bir sayfa açma gerekliliğini görüyorum. Beşiktaş, 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalkması gereken unsurları var. Bu unsurları ayağa kaldırmak için bana düşen ne ise onu yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kocadağ ayrıca, "Kapalı kapılar ardında Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışanlardan camia olarak hesap soracağız. 120 yıllık camia, tekrar ayağa kalkacak. Beşiktaş, hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Camia olarak kenetlenip bu yapılarla mücadele etme vaktimiz gelmiştir. Bunu da yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Emre Kocadağ, ligdeki hedefleri için ise "Bu puan farkı elbette kapanır. Neden kapanmasın" diye konuştu.




100. YIL KOREOGRAFİSİ
Karşılaşma öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle koreografi gösterisi düzenlendi. Ayrıca Beşiktaş sahaya 100. yıla özel olarak hazırlanan kırmızı renkli forma ile çıktı.



BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNDE TOPLU İSYAN
Beşiktaş'ın ilk yarıda ortaya koyduğu futbola tepki gösteren Siyah-Beyazlı taraftarlar, ilk olarak yönetimi istifaya davet eden tezahüratlar yaptı. Ardından da sıra futbolcularla teknik sorumlu Burak Yılmaz'a geldi. Burak Yılmaz'a takımın eski teknik patronu Şenol Güneş'e yapılan tezahürat yapıldı. Siyah-Beyazlı tribünler, "Söylesene hoca, takım neden oynamıyor" şeklinde tepki gösterdi. 2. yarıda atılan gollerin ardından bile daha santra yapılmadan "Yönetim istifa" sesleri tribünlerden yükseldi.



GHEZZAL ŞOKU!
Sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle kadro kurmakta dahi zorlanan Beşiktaş'a bir şok da Rachid Ghezzal'dan geldi. Kartal'ın Cezayirli yıldızı sahalarında Gaziantep FK ile oynadıkları maçta sakatlandı. Karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlandıktan sonra kendini yere bırakan Ghezzal, maça devam edemedi. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, bu maça kadar 1 gol, 3 asist üreten Ghezzal'ın yerine 2005 doğumlu Yakup Arda Kılıç'ı oyuna aldı. U19'un parlayan yıldızı Yakup Kılıç, bu maçla birlikte ilk kez A Takım'da şans buldu.

HER ZAMAN HAZIRIZ
Emre Kocadağ, "Ben ve arkadaşlarım camiamız için her zaman hazırız. Zamanı geldiğinde gerekeni yaparız" diye konuştu.

CHAMBERLAIN'DEN İLK ASİST GELDİ
İngiliz futbolcu Alex Oxlade- Chamberlain, Gaziantep FK maçında da istekli bir oyun ortaya koydu. Salih Uçan'ın attığı ilk golde asisti yapan isim Chamberlain oldu. Siyah-Beyazlı forma altında 2 gol üreten Chamberlain, böylelikle 2 gol, 1 asiste ulaştı.




ZAYNUTDİNOV'A TAM NOT
Yerli oyuncu statüsünde oynayan Bakhtiyor Zaynutdinov, Gaziantep FK maçında taraftarların beğenisini kazandı. 17'de arka direkte voleyle topa vuran futbolcu Nita engeline takıldı. 37'de de kaleyi uzaktan yoklayan Kazak futbolcu, Gaziantep FK kalecisini geçemedi. Zaynutdinov, destek gören ender futbolculardan birisi oldu.


6 DAKİKADA KIZARDI
Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçına yedekler arasında başlayan Amir Hadziahmetovic, 67. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna girdi. Bosnalı orta saha oyuncusu önce 80. dakikada sarı kart gördü. 86'da da rakibinin ayağına vuran Hadziahmetovic, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. En son 2020 yılında Konyaspor forması giyerken kırmızı kart gören Amir, 3 yıl sonra benzer bir durumu yaşadı. Gaziantep FK ekibinde de Furkan Soyalp, 56 ve uzatma dakikalarında gördüğü kartların ardından ihraç edildi. İki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

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