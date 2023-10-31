Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ net konuştu: Hepsinden hesap soracağız | Camiayı ayağa kaldırmaya hazırım

Beşiktaş'ta yaklaşan seçim öncesinde kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş açıklamalar geldi. 2-0 kazandıkları Gaziantep FK galibiyeti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocadağ, başkan adaylığı süreci hakkında konuşurken, ezeli rakiplerine de gönderme yaptı.



GEREKEN NEYSE YAPACAĞIM

Siyah-beyazlı yönetici, "Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından, beyaz bir sayfa açma gerekliliğini görüyorum. Beşiktaş, 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalkması gereken unsurları var. Bu unsurları ayağa kaldırmak için bana düşen ne ise onu yapacağım" ifadelerini kullandı.



Kocadağ ayrıca, "Kapalı kapılar ardında Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışanlardan camia olarak hesap soracağız. 120 yıllık camia, tekrar ayağa kalkacak. Beşiktaş, hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Camia olarak kenetlenip bu yapılarla mücadele etme vaktimiz gelmiştir. Bunu da yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Emre Kocadağ, ligdeki hedefleri için ise "Bu puan farkı elbette kapanır. Neden kapanmasın" diye konuştu.