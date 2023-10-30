Son dakika: Ballon d’Or ödülü Lionel Messi’nin oldu! 8. kez kazandı





İnsani Yardım Ödülü olarak bilinen Socrates Ödülü'nün sahibi Real Madrid'li yıldız Vinicius Junior oldu.

Vinicius Junior: Brezilya'daki insanlara yardım ettiğim ve bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Irkçılık, sporun üzerinde olan bir konu. Elimden geldiğince insanların bunun farkında olmasını istiyorum.