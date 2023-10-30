Son dakika: Ballon d’Or ödülü Lionel Messi’nin oldu! 8. kez kazandı

Erkeklerde Ballon d'Or ödülünü Inter Miami'nin Arjantinli futbolcusu Lionel Messi kazandı. Yıldız oyuncu, bu ödülü 8'inci kez kazanma başarısı gösterdi.
Erkeklerde Ballon d'Or ödülünü Inter Miami'nin Arjantinli futbolcusu Lionel Messi kazandı. Yıldız oyuncu, bu ödülü 8'inci kez kazanma başarısı gösterdi.
Yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülünün sahibi Borussia Dortmun'da forma giyen İngiliz yıldızı Jude Bellingham oldu.
İnsani Yardım Ödülü olarak bilinen Socrates Ödülü'nün sahibi Real Madrid'li yıldız Vinicius Junior oldu.
Vinicius Junior: Brezilya'daki insanlara yardım ettiğim ve bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Irkçılık, sporun üzerinde olan bir konu. Elimden geldiğince insanların bunun farkında olmasını istiyorum.
Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Erling Haaland oldu.
Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yashin Trophy) sahibi oldu.
Fenerbahçe ve Hırvatistan'ın başarılı kalecisi Dominik Livakovic, Yashin Ödülü için yapılan oylamada 7. sırada yer aldı.
Ballon d'Or'da Yılın Erkek Futbol Takımı ödülünün sahibi Manchester City oldu.
Barcelona'da forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Aitana Bonmati kadınlarda Ballon d'Or Ödülü'nün sahibi oldu.
Ballon d'Or'da Yılın Kadın Futbol Takımı ödülünün sahibi Barcelona oldu!