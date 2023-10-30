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Fenerbahçe'de hedef stoper! İşte Kartal'ın transfer listesi

Bu sezonki futboluyla göz dolduran Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Çıktığı tüm resmi maçlardan galip ayrılan sarı-lacivertliler, rekor üstüne rekor kırıyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir grafik çizen Kanarya'da peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası düğmeye basıldı. Özellikle savunma hattında eksiklik yaşayan Fenerbahçe'de gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi. Mutlak bir stoper takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde listedeki isimler ortaya çıktı. İşte o yıldızlar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 16:28 Güncelleme 30 Ekim 2023, 16:28
Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte Kartal’ın transfer listesi

Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe 10 maçta 10 galibiyetle zirvede yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Form grafiğiyle dikkat çeken sarı-lacivertlilerde yaşanan sakatlıklar can sıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Özellikle stoper mevkisindeki sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Sezon başında ameliyat olan ve sezonu kapatan Luan Peres'in ardından sırasıyla Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakatlık yaşadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Ameliyat olan Serdar Aziz'in 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Öte yandan Alexander Djiku'nun ayağında tespit edilen non-deplase kırık sebebiyle 3 hafta sonra takıma katılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

BECAO İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI!
Pendikspor maçının başında ayağı zemine takılan ve sekerek oynamaya devam eden Rodrigo Becao ise ikinci yarıya çıkmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Brezilyalı savunmacının durumu henüz netlik kazanmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Yine Pendikspor maçında sakatlık yaşayarak yerini Miguel Crespo'ya bırakan Samet Akaydin'in ise kramp problemi yaşadığı ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Fenerbahçe'de savunma hattında yaşanan üst üste sorunların ardından gözler transfere çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Sarı-lacivertli kurmaylar çareyi ara transfer döneminde takviye yapmakta buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Teknik direktör İsmail Kartal, transfer talebini yönetime iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Yönetim, müthiş bir performansa imza atan Kartal'ın talebini yerine getirmek için çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Sarı-lacivertliler, Becao- Djiku ikilisiyle rekabete girecek seviyede bir isim arayışı içinde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

EN ÖNEMLİ KRİTERLERDEN BİRİ AFRİKA KUPASI!
Fenerbahçe'nin stoper transferinde en önem verdiği kriterlerden biri de Afrika Kupası'na gitmeyecek biri olması.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Yabancı sınırlaması nedeniyle Luan Peres'i elden çıkarmanın yollarını arayan Kanarya, yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

İşte Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen isimler...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

İLK ADAY WILLYAN ROCHA!
Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

28 yaşındaki stoperin transferi için ön temaslarına başlayan yönetim, ocak ayında resmi hamle yapacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

AHMETCAN KAPLAN LİSTEDE!
Sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi ekibi Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan'ı gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Ajax'ta forma şanslı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin yarım sezonluğuna kiralama teklifi yapacağı öne sürülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Fotomaç'ın haberine göre Ajax'ın Ahmetcan Kaplan konusundaki tavrı transferde belirleyici olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

ISAK HIEN YENİDEN GÜNDEMDE!
Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi Verona'da görev yapan Isak Hien'i yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Geçtiğimiz transfer döneminde de İsveçli yıldız için nabız yoklayan Kanarya, başarılı oyuncudan vazgeçmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

İsmail Kartal'ın oldukça beğendiği yıldız stopere devre arası teklif götürüleceği kaydediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

JACKSON POROZO SÜRPRİZİ!
Gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren Fenerbahçe, listeye sürpriz bir isim ekledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!

Sarı-lacivertliler, bonservisi Troyes'da olan ve Olympiakos'ta kiralık olarak forma giyen Ekvadorlu stoper Jackson Porozo'yu radarına aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte İsmail Kartal’ın transfer listesi!
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