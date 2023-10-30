Fenerbahçe’de hedef stoper! İşte Kartal’ın transfer listesi

Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe 10 maçta 10 galibiyetle zirvede yer alıyor.
Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe 10 maçta 10 galibiyetle zirvede yer alıyor.
Form grafiğiyle dikkat çeken sarı-lacivertlilerde yaşanan sakatlıklar can sıktı.
Özellikle stoper mevkisindeki sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.
Sezon başında ameliyat olan ve sezonu kapatan Luan Peres'in ardından sırasıyla Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakatlık yaşadı.
Ameliyat olan Serdar Aziz'in 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Öte yandan Alexander Djiku'nun ayağında tespit edilen non-deplase kırık sebebiyle 3 hafta sonra takıma katılması bekleniyor.
BECAO İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI!
Pendikspor maçının başında ayağı zemine takılan ve sekerek oynamaya devam eden Rodrigo Becao ise ikinci yarıya çıkmadı.
Brezilyalı savunmacının durumu henüz netlik kazanmadı.
Yine Pendikspor maçında sakatlık yaşayarak yerini Miguel Crespo'ya bırakan Samet Akaydin'in ise kramp problemi yaşadığı ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı.
Fenerbahçe'de savunma hattında yaşanan üst üste sorunların ardından gözler transfere çevrildi.
Sarı-lacivertli kurmaylar çareyi ara transfer döneminde takviye yapmakta buldu.
Teknik direktör İsmail Kartal, transfer talebini yönetime iletti.
Yönetim, müthiş bir performansa imza atan Kartal'ın talebini yerine getirmek için çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertliler, Becao- Djiku ikilisiyle rekabete girecek seviyede bir isim arayışı içinde.
EN ÖNEMLİ KRİTERLERDEN BİRİ AFRİKA KUPASI!
Fenerbahçe'nin stoper transferinde en önem verdiği kriterlerden biri de Afrika Kupası'na gitmeyecek biri olması.
Yabancı sınırlaması nedeniyle Luan Peres'i elden çıkarmanın yollarını arayan Kanarya, yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor.
İşte Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen isimler...
İLK ADAY WILLYAN ROCHA!
Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha yer alıyor.
28 yaşındaki stoperin transferi için ön temaslarına başlayan yönetim, ocak ayında resmi hamle yapacak.
AHMETCAN KAPLAN LİSTEDE!
Sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi ekibi Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan'ı gündemine aldı.
Ajax'ta forma şanslı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin yarım sezonluğuna kiralama teklifi yapacağı öne sürülüyor.
Fotomaç'ın haberine göre Ajax'ın Ahmetcan Kaplan konusundaki tavrı transferde belirleyici olacak.
ISAK HIEN YENİDEN GÜNDEMDE!
Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi Verona'da görev yapan Isak Hien'i yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi.
Geçtiğimiz transfer döneminde de İsveçli yıldız için nabız yoklayan Kanarya, başarılı oyuncudan vazgeçmiyor.
İsmail Kartal'ın oldukça beğendiği yıldız stopere devre arası teklif götürüleceği kaydediliyor.
JACKSON POROZO SÜRPRİZİ!
Gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren Fenerbahçe, listeye sürpriz bir isim ekledi.
Sarı-lacivertliler, bonservisi Troyes'da olan ve Olympiakos'ta kiralık olarak forma giyen Ekvadorlu stoper Jackson Porozo'yu radarına aldı.