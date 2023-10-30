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ÖZEL | Premier Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor!

Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler bu sezon oynadığı 10 maçı da kazanırken, Sarı-Kırmızılılar son 9 maçından galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'da Ocak ayı transfer dönemi ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar…

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 15:23 Güncelleme 30 Ekim 2023, 15:43
ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'e Kayserispor beraberliği ile başladı. Ardından 9 maç üst üste kazandı. Son olarak Rizespor'u Oliveira'nın golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de puan rekoru kırdı. Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör yüzde 80.4 ile Okan Buruk oldu. Bu süreçte Galatasaray 46 maçın 37'sini kazanırken, 3 maç kaybetti.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

Fenerbahçe ise son olarak Pendik'i 5-0'lık skorla geçti. Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçta Sarı-Lacivertliler sahadan 3 puanla ayrıldı ve ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

Kanarya, kendisine ait 9 maçlık 'Lige galibiyetle başlama" rekorunu 10 maça taşıyarak liderliğe yükseldi.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

KOCAELİ'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

Sarı-Lacivertliler, en iyi sezon başlangıcının yanı sıra averajda da rekorun eşiğinde. Sarı-Lacivertliler 10 hafta sonunda 29 gol atıp sadece 5 gol yerken +24 averajla Kocaelispor'un 31 yıllık rekorunu egale etti.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

İKİ DEVİN HEDEFİ THOMAS PARTEY

Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 10 haftada fırtına gibi eserken bir yandan da transfer çalışmaların sürdürüyor.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

Yaz transfer sezonunda da gündeme gelen Arsenal'in 6 numarası Thomas Partey ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

PARTEY AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

İngiliz medyasındaki haberlere göre Partey, Arsenal'de aldığı süreden memnun değil. Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünebilir.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

Son maçta kadroya alınmayan yıldız oyuncu için Ocak ayı transfer gündeminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni bir hamle yapması bekleniyor.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

30 yaşındaki Ganalı orta saha Arsenal'in son maçında kadroya alınmadı. 2 Ekim'de sakatlığı tamamen geçen Partey, takımının Premier Lig'de oynadığı son maçta kadroya giremedi.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

Bir önceki hafta oynanan Chelsea maçında ise kadrodaydı ancak süre almadı. Bu sezon sadece 5 maçta oynadı. Gol ve asist üretemedi.

ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!
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