ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'e Kayserispor beraberliği ile başladı. Ardından 9 maç üst üste kazandı. Son olarak Rizespor'u Oliveira'nın golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'e Kayserispor beraberliği ile başladı. Ardından 9 maç üst üste kazandı. Son olarak Rizespor'u Oliveira'nın golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.
OKAN BURUK REKOR KIRDI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de puan rekoru kırdı. Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör yüzde 80.4 ile Okan Buruk oldu. Bu süreçte Galatasaray 46 maçın 37'sini kazanırken, 3 maç kaybetti.
KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ
Fenerbahçe ise son olarak Pendik'i 5-0'lık skorla geçti. Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçta Sarı-Lacivertliler sahadan 3 puanla ayrıldı ve ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Kanarya, kendisine ait 9 maçlık 'Lige galibiyetle başlama" rekorunu 10 maça taşıyarak liderliğe yükseldi.
KOCAELİ'NİN REKORUNU EGALE ETTİ
Sarı-Lacivertliler, en iyi sezon başlangıcının yanı sıra averajda da rekorun eşiğinde. Sarı-Lacivertliler 10 hafta sonunda 29 gol atıp sadece 5 gol yerken +24 averajla Kocaelispor'un 31 yıllık rekorunu egale etti.
İKİ DEVİN HEDEFİ THOMAS PARTEY
Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 10 haftada fırtına gibi eserken bir yandan da transfer çalışmaların sürdürüyor.
Yaz transfer sezonunda da gündeme gelen Arsenal'in 6 numarası Thomas Partey ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
PARTEY AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
İngiliz medyasındaki haberlere göre Partey, Arsenal'de aldığı süreden memnun değil. Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünebilir.
Son maçta kadroya alınmayan yıldız oyuncu için Ocak ayı transfer gündeminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni bir hamle yapması bekleniyor.
30 yaşındaki Ganalı orta saha Arsenal'in son maçında kadroya alınmadı. 2 Ekim'de sakatlığı tamamen geçen Partey, takımının Premier Lig'de oynadığı son maçta kadroya giremedi.
Bir önceki hafta oynanan Chelsea maçında ise kadrodaydı ancak süre almadı. Bu sezon sadece 5 maçta oynadı. Gol ve asist üretemedi.