ÖZEL | Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor!

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'e Kayserispor beraberliği ile başladı. Ardından 9 maç üst üste kazandı. Son olarak Rizespor'u Oliveira'nın golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

OKAN BURUK REKOR KIRDI



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de puan rekoru kırdı. Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör yüzde 80.4 ile Okan Buruk oldu. Bu süreçte Galatasaray 46 maçın 37'sini kazanırken, 3 maç kaybetti.