İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Manchester United'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Manchester United'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon gösterdiği performansla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Süper Lig'de 10 hafta sonunda 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, lider Fenerbahçe'yi yakın takipte.
Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, topladığı 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.
A Grubu'nda ikinci sırada yer alan Aslan, Bayern Münih'le birlikte gruptan çıkmaya en yakın takım konumunda.
Galatasaray'ın yıldız futbolcuları gösterdikleri performansla dikkat çekerken, ara transfer dönemi öncesi dev kulüplerin radarına girdi.
SACHA BOEY KAPIŞMASI!
Bu isimlerden en çok öne çıkan ise sürekli yükselen bir grafik içinde olan Sacha Boey.
Genç sağ bek, Avrupa'nın birçok önemli takımını peşine takmış durumda.
Özellikle İngiltere Premier Lig'de Sacha Boey transferi için büyük bir kapışma başlamış durumda.
ARSENAL'DAN SONRA ŞİMDİ DE MANU!
Bir süredir Arsenal'ın peşinde olduğu Sacha Boey için bir diğer İngiliz devi Manchester United'ın devreye girdiği iddia edildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United gözlemcileri, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Sacha Boey'i izledi.
Bunun yanı sıra Arsenal, Brighton ve Burnley gibi kulüplerin de derbiye gözlemci gönderdikleri öne sürüldü.
Sacha Boey'i kadrosuna katmak isteyen takımların transferde önemli bir rekabet içine girmesi gerektiği kaydedildi.
Fotomaç'ın haberine göre bu sezon Galatasaray'da 19 resmi maçta forma giyen Sacha Boey, 1 gol kaydetti. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.