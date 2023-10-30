İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, topladığı 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

SACHA BOEY KAPIŞMASI!

Bu isimlerden en çok öne çıkan ise sürekli yükselen bir grafik içinde olan Sacha Boey.