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İngilizler duyurdu: Galatasaray'ın yıldızına Manchester United talip!

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da gösterdiği performans ile adından söz ettiren Galatasaray'da, bazı futbolculara da dev teklifler gelmeye devam ediyor. İngiliz basını, sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla beğeni toplayan o isimle Manchester United'ın ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 12:52 Güncelleme 30 Ekim 2023, 12:52
İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Manchester United'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sezon gösterdiği performansla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Süper Lig'de 10 hafta sonunda 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, lider Fenerbahçe'yi yakın takipte.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, topladığı 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

A Grubu'nda ikinci sırada yer alan Aslan, Bayern Münih'le birlikte gruptan çıkmaya en yakın takım konumunda.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları gösterdikleri performansla dikkat çekerken, ara transfer dönemi öncesi dev kulüplerin radarına girdi.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

SACHA BOEY KAPIŞMASI!
Bu isimlerden en çok öne çıkan ise sürekli yükselen bir grafik içinde olan Sacha Boey.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Genç sağ bek, Avrupa'nın birçok önemli takımını peşine takmış durumda.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Özellikle İngiltere Premier Lig'de Sacha Boey transferi için büyük bir kapışma başlamış durumda.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

ARSENAL'DAN SONRA ŞİMDİ DE MANU!
Bir süredir Arsenal'ın peşinde olduğu Sacha Boey için bir diğer İngiliz devi Manchester United'ın devreye girdiği iddia edildi.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United gözlemcileri, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Sacha Boey'i izledi.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Bunun yanı sıra Arsenal, Brighton ve Burnley gibi kulüplerin de derbiye gözlemci gönderdikleri öne sürüldü.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Sacha Boey'i kadrosuna katmak isteyen takımların transferde önemli bir rekabet içine girmesi gerektiği kaydedildi.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!

Fotomaç'ın haberine göre bu sezon Galatasaray'da 19 resmi maçta forma giyen Sacha Boey, 1 gol kaydetti. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

İngilizler duyurdu: Galatasaray’ın yıldızına Manchester United talip!
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