Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanına konuk oldu.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 30'a yükselterek liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki 5. yenilgisini alan Pendikspor ise 7 puanda kaldı.
Bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı 10 maçı da kazanma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, toplam galibiyet serisini ise 19 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde eksik görülen mevkileri güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Özellikle stoper transferi için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da iki ayrılık yolda. İşte o isimler...
LUAN PERES YOLCU
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres'in başı sakatlıklarla dertte.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle tam 27 maç kaçıran Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon da sakatlıklardan kurtulamadı.
Tecrübeli futbolcu ay başında sol dizinden ameliyat oldu.
Yönetim, sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Peres'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Luan Peres bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta 270 dakika süre aldı.
Brezilyalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.
Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
LINCOLN VEDA EDECEK
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz mart ayında Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan ve çapraz bağları yırtılan Lincoln Henrique, o tarihten bu yana forma giyemedi.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir sahalardan uzak olan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini dondurmuştu.
Kanarya, tıpkı Luan Peres'te olduğu gibi Lincoln için de gelen teklifleri değerlendirecek.
Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro. (Fotomaç)