Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

LINCOLN VEDA EDECEK Fenerbahçe'nin geçtiğimiz mart ayında Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan ve çapraz bağları yırtılan Lincoln Henrique, o tarihten bu yana forma giyemedi.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir sahalardan uzak olan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini dondurmuştu.

Kanarya, tıpkı Luan Peres'te olduğu gibi Lincoln için de gelen teklifleri değerlendirecek.

Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro. (Fotomaç)