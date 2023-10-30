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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 19 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, Pendikspor galibiyetiyle beraber ligde 10'da 10 yaptı. Sarı lacivertlilerde ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar devam ederken teknik direktör İsmail Kartal 2 ismi gözden çıkardı. İşte Ryan Kent ve Batshuayi beklenirken gözden çıkarılan o isimler...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 12:19 Güncelleme 30 Ekim 2023, 12:19
Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Edin Dzeko (3), Erdem Canpolat (k.k.) ve İrfan Can Kahveci'den geldi.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 30'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Bu sezonki 5. yenilgisini alan Pendikspor ise 7 puanda kaldı.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı 10 maçı da kazanma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, toplam galibiyet serisini ise 19 maça çıkardı.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde eksik görülen mevkileri güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Özellikle stoper transferi için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da iki ayrılık yolda. İşte o isimler...

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

LUAN PERES YOLCU

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres'in başı sakatlıklarla dertte.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar sebebiyle tam 27 maç kaçıran Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon da sakatlıklardan kurtulamadı.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Tecrübeli futbolcu ay başında sol dizinden ameliyat oldu.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Yönetim, sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Peres'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Luan Peres bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta 270 dakika süre aldı.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Brezilyalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

LINCOLN VEDA EDECEK

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz mart ayında Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan ve çapraz bağları yırtılan Lincoln Henrique, o tarihten bu yana forma giyemedi.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Sarı-lacivertliler, uzun süredir sahalardan uzak olan Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini dondurmuştu.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Kanarya, tıpkı Luan Peres'te olduğu gibi Lincoln için de gelen teklifleri değerlendirecek.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro. (Fotomaç)

Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden! Ryan Kent ve Batshuayi derken...
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