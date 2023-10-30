Fenerbahçe’den Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Edin Dzeko göndermesi!

Fenerbahçe, başarılı golcüsü Edin Dzeko'yla ilgili Gol Krallığı paylaşımı yaptı. Paylaşımda Mauro Icardi'ye gönderme yapıldı.



Sarı-Lacivertlilerin Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendiği maçta hat-trick yapan Edin Dzeko, gol sayısını 10'a çıkarıp Mauro Icardi'yi yakaladı.



FENERBAHÇE'DEN MAURO ICARDI'YE PENALTI GÖNDERMESİ



Fenerbahçe sosyal medya hesabından Edin Dzeko'nun taç giymiş fotoğrafını paylaşırken, deneyimli forvetin attığı gollerin içinde penaltı olmaması vurgulandı ve Mauro Icardi'ye gönderme yapıldı.





MAURO ICARDI'NİN KAÇ PENALTI GOLÜ VAR?



Dzeko gibi 10 golü bulunan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin 3 penaltı golü bulunuyor.