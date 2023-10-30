Beşiktaş’ta şoke eden Ante Rebic gelişmesi!

Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen ve son 3 maçta 2 mağlubiyet alarak taraftarını üzen Beşiktaş, bu akşam ligin 10. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Siyah-beyazlılar'da sakat ve eksik futbolcuların fazlalığı can sıkıyor.



Bu olaylar sonrası Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme daha yaşandı.



'HAYDİ ÇIK İDMANDAN'



Serdar Sarıdağ'ın aktardığı habere göre; isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle Burak Yılmaz, "Haydi, çık idmandan" dedi ve Ante Rebic'i gönderdi.

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Sezon başında Milan'dan transfer olan Hırvat futbolcu, siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 9 maça çıkarken henüz gol veya asist katkısı veremedi. 30 yaşındaki Hırvat futbolcunun Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.