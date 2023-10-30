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Beşiktaş'ta şoke eden Ante Rebic gelişmesi!

Süper Lig'de ve Avrupa'da kötü günler geçiren Beşiktaş'ta sakat futbolcuların çokluğu da can sıkıyor. Bunun yanı sıra siyah beyazlılar için ortaya atılan bir iddia şok etkisi yarattı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Ante Rebic'i antrenmandan kovduğu belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 15:31 Güncelleme 30 Ekim 2023, 15:31
Beşiktaş’ta şoke eden Ante Rebic gelişmesi!

Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen ve son 3 maçta 2 mağlubiyet alarak taraftarını üzen Beşiktaş, bu akşam ligin 10. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Siyah-beyazlılar'da sakat ve eksik futbolcuların fazlalığı can sıkıyor.

Bu olaylar sonrası Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme daha yaşandı.

'HAYDİ ÇIK İDMANDAN'

Serdar Sarıdağ'ın aktardığı habere göre; isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle Burak Yılmaz, "Haydi, çık idmandan" dedi ve Ante Rebic'i gönderdi.

KATKISI HİÇ YOK

Sezon başında Milan'dan transfer olan Hırvat futbolcu, siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 9 maça çıkarken henüz gol veya asist katkısı veremedi. 30 yaşındaki Hırvat futbolcunun Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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