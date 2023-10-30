Beşiktaş'ta seçim tarihi öne çekildi! "Kulüp menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine"

Beşiktaş'ta daha önceden 10 Aralık olarak planlanan seçim tarihi değişti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre seçim 26 Kasım'da yapılacak.
Konuya ilişkin kulüpten resmi açıklama geldi.
Beşiktaş'ta daha önceden 10 Aralık olarak planlanan seçim tarihi değişti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre seçim 26 Kasım'da yapılacak.
Konuya ilişkin kulüpten resmi açıklama geldi.
O açıklama şu ifadelere yer verildi;
"Kamuoyuna Duyuru
Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.
Bu doğrultuda;
Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.
Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
Kamuoyuna Duyuru— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 30, 2023
Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.
Bu doğrultuda;
Olağan İdari ve Mali Genel… pic.twitter.com/qoqWpTGdp7