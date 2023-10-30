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Beşiktaş'ta seçim tarihi öne çekildi! "Kulüp menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine"

Beşiktaş'ta 10 Aralık olarak planlanan seçim tarihi öne alındı. 26 Kasım'da yapılması planlanan seçim için kulüpten "Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir" açıklaması geldi.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 19:42 Güncelleme 30 Ekim 2023, 19:42
Beşiktaş’ta seçim tarihi öne çekildi! Kulüp menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine

Beşiktaş'ta daha önceden 10 Aralık olarak planlanan seçim tarihi değişti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre seçim 26 Kasım'da yapılacak.

Konuya ilişkin kulüpten resmi açıklama geldi.



O açıklama şu ifadelere yer verildi;

"Kamuoyuna Duyuru

Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir.

Bu doğrultuda;

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."


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