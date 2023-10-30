Bunun adı kabus: Beşiktaş’ta alınan kötü sonuçların üstüne bir de sakatlıklar eklendi

Beşiktaş'ta üst üste alınan yenilgiler ve ortaya konan etkisiz futbolun üstüne bir de sakatlık sorunları eklendi... Siyah- Beyazlılar'a Bodo/Glimt maçında sakatlanan Masuaku ve Colley'nin ardından hastalanan Aboubakar ve Rosier'da forma giyemeyecek.

Önceki geceyi karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastanede geçiren Aboubakar'ın ardından dün de Rosier aynı şikayeti yaşadı. İki futbolcunun Gaziantep karşısında forma giyemeyecek. Kara Kartal'ın gol yollarındaki en önemli silahı olan Aboubakar bu sezon çıktığı 18 maçta 13 gol atıp, arkadaşlarına 3 kez de gol pası verdi. Siyah-Beyazlı takımın teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın da golcü futbolcunun yokluğunda ileri uçta Cenk Tosun'a forma vermesi bekleniyor. Gaziantep karşısına Abou'dan yoksun çıkacak olan Kara Kartal'ın hücum performansı merak ediliyor.