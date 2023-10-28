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Galatasaray Rizespor'u deplasmanda yendi!

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar zorlu maçtan 3 puan alarak ayrılmasını bildi. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 17:57 Güncelleme 28 Ekim 2023, 21:15
Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.

Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

Sarı kırmızılılar zorlu maçtan 3 puan alarak ayrılmasını bildi.

Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

Galatasaray'a galiibyeti getiren gol Sergio Oliveira'dan geldi. Portekizlinin ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya çarparak ağlara gitti.

Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

GOL ÖNCESİ TARTIŞMALI POZİSYON

Galatasaray'ın bulduğu gol öncesi Rizespor faul bekledi. Abdülkerim'in faul yaptığını düşüşen Rizesporlu futbolcular hakem Kadir Sağlam'a uzun süre itirazda bulunurken, VAR kararı beklendi. Koray Gençerler'den de bir uyarı gelmeyince gol geçerli sayıldı.

Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

RİZE'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray'ın golünden 2 dakika sonra Rizespor eşitliği sağladı. Ancak Karadeniz ekibinin Gustavo ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

LİDER YENİDEN ASLAN!

Bu sonucun ardından puanını 28'e yükselten Galatasaray, 10. haftada 9. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Pendikspor'a takılmasını bekleyecek.

Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında oynadığı Bayern Münih kadrosundan üç değişiklikle karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Munih maçında iğne ile sahaya sürdüğü Arjantinli futbolcu Icardi'ye bu maçta da ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

Buruk, Şampiyonlar Liginde Bayern Munih'e 3-1 yenildikleri maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'yi yedeğe çekerken, Rizespor karşısında bu futbolcunun yerine Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens'i görevlendirdi.

Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

Galatasaray maça, Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi ilk 11'i ile başladı.

Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

Takımın yedek kulübesinde ise Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Lemos, Halil İbrahim Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Nellson, Barış Alper Yılmaz, ve Cedric Bakambu oturdu.

Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!
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