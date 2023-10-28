Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

GOL ÖNCESİ TARTIŞMALI POZİSYON



Galatasaray'ın bulduğu gol öncesi Rizespor faul bekledi. Abdülkerim'in faul yaptığını düşüşen Rizesporlu futbolcular hakem Kadir Sağlam'a uzun süre itirazda bulunurken, VAR kararı beklendi. Koray Gençerler'den de bir uyarı gelmeyince gol geçerli sayıldı.



