Galatasaray Rizespor’u deplasmanda yendi!

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.
Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Rizespor ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar zorlu maçtan 3 puan alarak ayrılmasını bildi.
Galatasaray'a galiibyeti getiren gol Sergio Oliveira'dan geldi. Portekizlinin ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya çarparak ağlara gitti.
GOL ÖNCESİ TARTIŞMALI POZİSYON
Galatasaray'ın bulduğu gol öncesi Rizespor faul bekledi. Abdülkerim'in faul yaptığını düşüşen Rizesporlu futbolcular hakem Kadir Sağlam'a uzun süre itirazda bulunurken, VAR kararı beklendi. Koray Gençerler'den de bir uyarı gelmeyince gol geçerli sayıldı.
RİZE'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Galatasaray'ın golünden 2 dakika sonra Rizespor eşitliği sağladı. Ancak Karadeniz ekibinin Gustavo ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
LİDER YENİDEN ASLAN!
Bu sonucun ardından puanını 28'e yükselten Galatasaray, 10. haftada 9. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Pendikspor'a takılmasını bekleyecek.
BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında oynadığı Bayern Münih kadrosundan üç değişiklikle karşılaşmaya çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Munih maçında iğne ile sahaya sürdüğü Arjantinli futbolcu Icardi'ye bu maçta da ilk 11'de görev verdi.
Buruk, Şampiyonlar Liginde Bayern Munih'e 3-1 yenildikleri maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'yi yedeğe çekerken, Rizespor karşısında bu futbolcunun yerine Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens'i görevlendirdi.
Galatasaray maça, Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi ilk 11'i ile başladı.
Takımın yedek kulübesinde ise Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Lemos, Halil İbrahim Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Nellson, Barış Alper Yılmaz, ve Cedric Bakambu oturdu.