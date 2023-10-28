Real Madrid Barcelona’yı Bellingham ile yıktı!

İspanya La Liga dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

Tüm dünyada futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico'da kazanan Bellingham'ın golleriyle Real Madrid oldu.

GOLLER BELLINGHAM'DAN

2-1 sona eren maçta Barcelona, henüz maçın başında İlkay Gündoğan'ın golüyle öne geçti. Real Madrid ise Bellingham'ın uzun süre unutulmayacak golüyle eşitliği sağladı. İngiliz yıldız yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruşla kaleci Ter Stegen'i avladı.

Maçın son dakikasında yine sahne alan Bellingham, skoru belirleyen golü attı.

YENİ LİDER REAL!

Bu sonucun ardından Real Madrid 28 puana ulaşırken, Barcelona ise 24 puanda kaldı.